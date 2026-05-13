U Banjaluci je otvoren Međunarodni sajam privrede "Banjaluka ekspo 2026", na kojem učestvuje više od 300 izlagača iz regiona i svijeta.
Sajam je otvorio predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, a otvaranju su, između ostalih, prisustvovali premijer Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin.
Međunarodni sajam "Banjaluka ekspo 2026" predstavlja ključni događaj za ekonomsku promociju Republike Srpske i najveću privrednu manifestaciju u regionu.
Na prostoru od 15.000 metara kvadratnih biće zastupljene oblasti građevinarstva, IT sektora, drvne industrije, robotike, zelene energije i savremenih tehnologija.
U Ministarstvu privrede i preduzetništva Srpske ranije su naveli da će sajam biti platforma za direktno povezivanje domaćih privrednika sa međunarodnim partnerima i investitorima, te prilika za jačanje izvoznih kapaciteta domaćih kompanija.
Na sajmu se očekuje učešće izlagača i poslovnih delegacija iz više od 10 zemalja, među kojima su Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Austrija, Švajcarska, Mađarska, Turska i Kina.
Sajam se održava u organizaciji kompanija "RS konsalting end trejd Banjaluka" RS Consulting and Trade i "Elit fer Banjaluka" Elite Fair uz institucionalnu podršku Vlade Srpske, Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara, Spoljnotrgovinske komore BiH, Privredne komore Republike Srpske i grada Banjaluka.
