Stevandić: Od OHR-a u BiH ostali samo "dugmići"

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da od OHR-a u BiH nije ništa ostalo nakon sjednice Savjeta bezbjednosti UN.

"Od OHR-a u BiH su, kako bi naš narod rekao, ostali samo dugmići", rekao je Stevandić novinarima u Banjaluci.

Osim predstavnika Rusije i Kine koji su na sjednici Savjeta bezbjednosti UN pozvali na zatvaranje OHR-a, zamjenik američkog ambasadora u UN Tami Brus rekla je da SAD smatraju da naredni izabrani visoki predstavnik treba da radi na prebacivanju nadležnosti upravljanja institucijama na domaće političare i da mora da ima i unutrašnji i međunarodni konsenzus.