Stevandić: Od OHR-a u BiH ostali samo "dugmići"

Autor:ATV
Komentari:1
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da od OHR-a u BiH nije ništa ostalo nakon sjednice Savjeta bezbjednosti UN.
"Od OHR-a u BiH su, kako bi naš narod rekao, ostali samo dugmići", rekao je Stevandić novinarima u Banjaluci.
Osim predstavnika Rusije i Kine koji su na sjednici Savjeta bezbjednosti UN pozvali na zatvaranje OHR-a, zamjenik američkog ambasadora u UN Tami Brus rekla je da SAD smatraju da naredni izabrani visoki predstavnik treba da radi na prebacivanju nadležnosti upravljanja institucijama na domaće političare i da mora da ima i unutrašnji i međunarodni konsenzus.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
4 h0
Region
5 h0
Društvo
5 h7
Svijet
5 h0
Republika Srpska
5 h2
Republika Srpska
6 h0
Republika Srpska
6 h0
Republika Srpska
6 h1
Najnovije
16
39
16
31
16
29
16
19
16
13
Trenutno na programu