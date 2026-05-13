Logo
Large banner

Crna Gora: Krivična prijava zbog krijumčarenja 124 kilograma marihuane

Autor:

ATV
13.05.2026 11:39

Komentari:

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić podnijeli su krivičnu prijavu protiv muškarca iz Zete čiji su inicijali A.M. /33/ zbog sumnje da je učestvovao u krijumčarenju oko 124 kilograma marihuane preko granice sa BiH.

Iz Uprave policije Crne Gore saopšteno je da su pribavljeni dokaze koji ukazuju na sumnju da je A.M. povezan sa pljenidbom 123,80 kilograma marihuane raspoređene u 116 pakovanja.

лична карта

Društvo

Uskoro elektronsko zakazivanje termina i za lične karte i ostala dokumenta

Droga je otkrivena 5. februara 2024. godine na graničnom prelazu Vraćenovići tokom kontrole kamiona sa priključnim vozilom kojim je upravljao Podgoričani čiji su inicijali V.P. /33/.

Prema navodima policije, marihuana je bila sakrivena u specijalno izrađenom bunkeru u priključnom vozilu, nakon čega je V.P. uhapšen i procesuiran.

Protiv A.M. je, u konsultaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, podnesena krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droge.

Пријем заражених хантавирусом

Svijet

Crnogorka sa ''kruzera smrti'' se nalazi u karantinu: Doktorica otkrila kako se osjeća

Policija sumnja da je gotovo 124 kilograma marihuane bilo namijenjeno međunarodnom krijumčarenju preko teritorije BiH.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

zapljena

Droga

Policija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

предсједник Републике Српске Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Šmit sa sobom mora povući sve antidejtonske odluke

5 h

2
Машина за прање веша

Savjeti

Koliko vode i struje mjesečno potroši veš-mašina?

5 h

0
Полиција Србија

Hronika

Vezala ga i polivala kiselinom? Komšije otkrivaju jezive detalje zločina na Čukarici

5 h

0
Полиција на мјесту злочина у Обреновцу.

Hronika

Detalji horora kod Obrenovca: Tijelo pronađeno zavijeno u ćebe

5 h

0

Više iz rubrike

Наплатна рампа на ауто-путу

Region

Greška na naplatnim rampama u Hrvatskoj koja vas može koštati skoro 1.000 evra

6 h

0
Мушкарац држи нож

Region

Krvava noć u Budvi: Posvađali se, pa izbo muškarca

7 h

0
Lisice zatvor pritvor

Region

Zbog pedofilije uhapšena dvojica muškaraca u Crnoj Gori

8 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Djevojka (18) preminula nakon 5 dana borbe za život: Tragičan epilog teške nesreće u Hrvatskoj

8 h

0

  • Najnovije

16

39

Popušta li SDS Stanivukoviću? Blanuša dobio novu ponudu da odustane

16

31

Pretresi na više lokacija: Dokazi protiv više lica zbog fiktivnog prometa 12,6 miliona KM

16

29

Neurolog upozorava: 3 svakodnevne navike mogu da izazovu moždani udar

16

19

Prvi put u Srpskoj: Nova metoda olakšava porođaj budućim majkama

16

13

Nući hoće dijete, ali neće da se oženi: Reper šokirao svojom izjavom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner