Crna Gora: Krivična prijava zbog krijumčarenja 124 kilograma marihuane

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić podnijeli su krivičnu prijavu protiv muškarca iz Zete čiji su inicijali A.M. /33/ zbog sumnje da je učestvovao u krijumčarenju oko 124 kilograma marihuane preko granice sa BiH.
Iz Uprave policije Crne Gore saopšteno je da su pribavljeni dokaze koji ukazuju na sumnju da je A.M. povezan sa pljenidbom 123,80 kilograma marihuane raspoređene u 116 pakovanja.
Droga je otkrivena 5. februara 2024. godine na graničnom prelazu Vraćenovići tokom kontrole kamiona sa priključnim vozilom kojim je upravljao Podgoričani čiji su inicijali V.P. /33/.
Prema navodima policije, marihuana je bila sakrivena u specijalno izrađenom bunkeru u priključnom vozilu, nakon čega je V.P. uhapšen i procesuiran.
Protiv A.M. je, u konsultaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, podnesena krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droge.
Policija sumnja da je gotovo 124 kilograma marihuane bilo namijenjeno međunarodnom krijumčarenju preko teritorije BiH.
(SRNA)
