Zbog pedofilije uhapšena dvojica muškaraca u Crnoj Gori

Podgorička policija uhapsila je muškarce čiji su inicijali M.B. /29/ i M.M. /67/ zbog sumnje da su počinili krivično djelo iskorištavanje djece za pornografiju i nedozvoljene polne radnje na štetu dvije maloljetnice, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.
Sumnja se da je M.B. sa svog telefona putem aplikacije "viber" drugom licu poslao fotografiju pornografskog sadržaja.
M.M. je osumnjičen da je u Podgorici prišao maloljetnici, dodirivao je po tijelu, a potom je poljubio u obraz, nakon čega je oštećena pobjegla, navode iz policije.
Osumničeni su uhapšeni po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici.
(SRNA)
