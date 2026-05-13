Užas u Hrvatskoj: Poslije nesreće na imanju pronađeni leševi pasa

Smrt 64-godišnjeg muškarca u saobraćajnoj nesreći na auto-putu u Hrvatskoj razotkrila je stravične uslove u kojima je godinama živjelo na desetine pasa na imanju u blizini Rijeke.

U nesreći su poginuli muškarac i jedan pas koji je bio s njim u automobilu, dok je drugi pas iz vozila spašen.

Prema izvještaju policije, nesreću je izazvao državljanin BiH koji je upravljao automobilom njemačkih registarskih oznaka i udario u vozilo 64-godišnjaka.

Volonteri riječkog azila Društvo za zaštitu životinja Rijeka tamo su pronašli 47 izgladnjelih i zanemarenih pasa, ali i više od 30 leševa životinja skrivenih po kući. Suočeni s prizorima koje, kako kažu, niko nije mogao očekivati, iz azila su uputili hitan apel građanima za pomoć u zbrinjavanju preživjelih životinja.

Čim su došli u kuću, pronašli su dva uginula psa.

- Živjeli su zatvoreni u kući, svi zajedno. Jeli su kada su jeli, više nisu nego jesu. Njih 11 je imalo čip, ostali nisu. Obavljali su nuždu i spavali na istom mjestu. Rane po tijelima su grozne - napisala je volonterka.

Pronađene su i mačke kojima će volonteri takođe tražiti dom.

- Kada smo mislili da je to najgore, drugi dan stiže poziv... Pronađeno je još nekoliko mrtvih pasa u frižideru. Kada smo danas došli, prizor nam je zaledio krv u žilama. To nije nekoliko pasa u frižideru. To je preko 30 leševa po škrinjama, ormarima, na podu, u kadi... To nisu dva mrtva, to je sada 32 mrtvih - stoji u objavi azila, prenosi Kliks.

Nažalost, tu zastrašujući detalji nisu stali. Objavili su da su u drugim dijelovima kuće pronašli još sličnih slučajeva.

- Mrtve ćemo još brojati - poručila je volonterka koja vjeruje da su pse hranili mrtvim drugim psima.