Francuska pod nadzorom zbog hantavirusa

Francuske zdravstvene vlasti saopštile su da se 22 identifikovana kontaktna slučaja povezana sa slučajem hantavirusa "rigorozno prate", dok su četiri druga putnika sa kruzera na kojem se pojavila zaraza, pod medicinskim nadzorom u bolnici i da trenutno nemaju simptome.

Ministarka zdravlja Francuske Stefani Rist rekla je da se svi identifikovani kontakti osjećaju dobro i da kod prvih hospitalizovanih osoba nisu zabilježeni klinički simptomi, prenio je portal "BFM TV".

Prema podacima vlasti, kontaktni slučajevi podijeljeni su u dvije grupe.

Prvu čini osam putnika sa leta između Svete Jelene i Johanesburga 25. aprila, na kojem je bila prisutna holandska žrtva hantavirusa.

Drugu grupu čini 14 putnika sa leta Johanesburg-Amsterdam istog dana, na kojem se ista osoba kratko ukrcala prije nego što je zbog zdravstvenog stanja iskrcana iz aviona prije polijetanja.

Među identifikovanim kontaktima nalazi se i troje tinejdžera koji su putovali sa roditeljima na letu iz Johanesburga. Svi su hospitalizovani u pariskoj bolnici.

Francuske vlasti su saopštile i da su dva dodatna kontaktna slučaja identifikovana u Konkarnu i Marseju.

Osoba iz Konkarna prebačena je u Univerzitetsku bolnicu u Renu, dok je drugi kontaktni slučaj hospitalizovan u Univerzitetskoj bolnici u Marseju.

Vlada Francuske danas održava više sastanaka posvećenih situaciji sa hantavirusom.

Za jutro je planiran sastanak ministarke zdravlja sa zdravstvenim radnicima, dok će u Matinjonu biti održani međuresorni sastanci za koordinaciju krize.

Tokom dana je predviđen i sastanak ministara zdravlja Evropske unije.

