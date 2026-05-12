U Hrvatsku stiže 436.000 evra! Uplata na listiću bila 2 evra

Komentari:0
U 38. kolu igre Evrodžekpot izvučeni su brojevi 7, 15, 19, 28, 35 – 3, 11, koji su igračima iz Metkovića i Zagreba donijeli dobitak u iznosu od 436.055,90€, javlja Hrvatska Lutrija.
Saopštenje prenosimo u cjelosti:
"Prvi dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu HRVATSKA LUTRIJA, KARELA ZAHRADNIKA 16A, ZAGREB.
Na listiću je odigrana samo 1 kombinacija igre Evrodžekpot bez dodatne igre Džoker.
Ukupan iznos uplate je 2,00€.
Drugi dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu TVIR REBIĆ, KNEZA BRANIMIRA 27, METKOVIĆ.
Na listiću su odigrane 3 kombinacije igre Evrodžekpot na 4 kola pretplate bez dodatne igre Džoker.
Ukupan iznos uplate je 24,00€.
Sljedeće izvlačenje za igru Evrodžekpot je u petak, 15.05.2026., a glavni dobitak iznosi 102.000.000,00€. Čestitamo!", stoji u saopštenju.
Najnovije
23
01
22
54
22
44
22
31
22
21
Trenutno na programu