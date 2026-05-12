Uhapšena djevojka koja je u centru Zagreba pretukla stranca

Policija je danas uhapsila d‌jevojku povezanu s incidentom koji se dogodio 2. maja u centru Zagreba, kada je napadnut strani državljanin.

Snimak događaja posljednjih dana proširila se društvenim mrežama.

Iz policije su saopštili da je d‌jevojka uhapšena u ranim večernjim satima te da je nad njom u toku kriminalističko istraživanje, piše Indeks.

Detalji napada zasad nisu poznati

Juče je objavljen snimak u kojem se vidi kako mlađa ženska osoba rukama i nogama udara muškarca.

Oglasio se Filipinac kojeg je napala d‌jevojka

"Ubrzo nakon što sam izašao iz kluba, dok sam još bio blizu ulaza, žena je iznenada potrčala prema meni, udarila me torbom u lice i počela me napadati. Prvi udarac me odmah dezorijentisao, bio sam zbunjen i nisam znao zašto me napada", rekao je za Dnevnik.hr.

Navodi da je nakon toga napustio mjesto događaja iz straha da bi se napad mogao nastaviti. Istakao je i da nije znao lokalne brojeve hitnih službi u Hrvatskoj niti je bio siguran kako ih kontaktirati bez hrvatskog broja.

"Pomoć sam zatražio od prijateljice koja mi je dala broj hitne službe. Dok sam razgovarao s njima, uspio sam se vratiti u svoj smještaj. U tom trenutku nisam mogao navesti tačnu lokaciju incidenta jer nisam znao ni naziv kluba ni ulicu. Tek kada sam stigao u smještaj, policiji sam mogao dati svoju adresu", naglasio je.

"Niko me nije pregledao"

Policija je ubrzo stigla u njegov smještaj i uzela izjavu o događaju. Kako kaže, nije mogao identifikovati napadače, već je opisao šta se dogodilo.

"Zatim su pozvali hitnu pomoć i prebačen sam u bolnicu. Međutim, nakon dugog čekanja, a da me niko nije pregledao, iako sam bio jedini pacijent u prostoru za obradu, odlučio sam napustiti bolnicu nakon što su mi vratili dokumente. Nakon toga sam se vratio u smještaj da se odmorim", rekao je.

Dodao je da je u napadu zadobio modrice oko oka, otok i povrede lica, kao i bolove u tijelu.

Prije odlaska iz Hrvatske, u njegov smještaj došla su još dva policijska službenika radi službene izjave.

"Budući da se snimka incidenta kasnije pojavila u javnosti, namjeravam se vratiti i službeno podnijeti prijavu policiji", potvrdio je.