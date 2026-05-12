Nijemci zbog visokih cijena stanova bježe iz gradova, radnici mijenjaju poslove

Veliki gradovi u Njemačkoj nude mnogo radnih mjesta i brojne sadržaje za slobodno vrijeme, ali visoke cijene najamnina otežavaju život. Cijene najma odvraćaju mnoge zaposlene i stvaraju probleme kompanijama koje traže stručnu radnu snagu.

Mnogi ljudi skupe stanove smatraju glavnim nedostatkom života u urbanim sredinama, pokazalo je istraživanje konsultantske kuće Pi-Dablju-Si (PwC).

Pronalazak stana — čista sreća

„Visina najamnina i poteškoće pri pronalasku pristupačnog stana u urbanim područjima i dalje su ogroman izvor frustracije među zaposlenima“, rekao je direktor Pi-Dablju-Sija za Frankfurt Bernd Roeze.

Istraživanje se sprovodi već tri godine, a problem se, prema riječima Roezea, dodatno pogoršao.

U istraživanju je učestvovalo 4.000 zaposlenih starosti između 18 i 65 godina iz 12 gradova sa najmanje pola miliona stanovnika, među kojima su Berlin, Hamburg, Frankfurt, Minhen, Esen, Lajpcig i Hanover.

Velika većina ispitanika smatra život u velikom gradu ugodnim zbog mogućnosti kupovine, kulturne i obrazovne ponude, prilika za zaposlenje i kratkog puta do posla.

Oko devet od deset ispitanika, odnosno njih 89 odsto, osjeća se dobro u mjestu u kojem živi.

Istovremeno, dvije trećine nezadovoljne su najamninama, cijenama stanova i ograničenom ponudom.

Čak 87 odsto ispitanika reklo je kako je u velikim gradovima „čista sreća“ pronaći stan po pristupačnoj cijeni.

Posao za poslodavce i političare

Neki zaposleni zbog visokih troškova stanovanja povlače konkretne poteze. Prema istraživanju, 37 odsto ispitanika već je razmišljalo o promjeni posla.

Zbog toga se zaista preselilo 10 odsto ispitanika. Među osobama starosti između 18 i 34 godine riječ je o gotovo svakoj petoj osobi.

Osam od deset zaposlenih kaže kako napeta situacija na tržištu nekretnina predstavlja problem za privlačenje i zadržavanje stručne radne snage.

Kada zaposleni traže novi posao koji zahtijeva preseljenje, za 50 odsto njih visina najamnine predstavlja presudan faktor, čak važniji od dužine puta do posla, koju je izdvojilo 42 odsto ispitanika.

Na prvom mjestu među faktorima pri preseljenju ipak je sigurnost radnog mjesta, koju je navelo 54 odsto ispitanika.

Za pristupačan stambeni prostor trebalo bi da se pobrinu i poslodavci i političari, smatraju učesnici istraživanja.

Njih 88 odsto podržava javnu stanogradnju namijenjenu osobama sa niskim i srednjim prihodima, dok 85 odsto podržava prenamjenu kancelarijskih prostora u stambene.

Velika su očekivanja i od poslodavaca. Tako se 83 odsto ispitanika zalaže za subvencije kompanija za najamnine.

Oko 80 odsto navelo je kako bi poslodavci trebalo da pokrivaju troškove prevoza do posla ili obezbijede službene stanove.

