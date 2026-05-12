Ukrajinska vojska: Snimili smo NLO

Visoki ukrajinski savjetnik za odbranu objavio je snimak dronom koji navodno prikazuje neidentifikovani leteći objekat (NLO) sferičnog oblika sa šest šiljastih stožaca i toplinskim tragom. Objekat je uočen u maju prošle godine tokom borbenih operacija na visini od 800 metara, a snimak ga prikazuje kako sporo lebdi, bez reakcije na prisustvo drona, piše Kijev Post.

Snimak NLO-a

Serhij "Felš" Beskrestnov, viši savjetnik za tehnologiju i ratovanje dronovima pri ukrajinskom Ministarstvu odbrane, u poned‌jeljak je objavio fotografije i videozapis NLO-a koji su uočile ukrajinske vojne snage. Beskrestnov, vodeći ukrajinski stručnjak za dronove i elektroničko ratovanje, potvrdio je da se viđenje dogodilo u maju 2025. godine te da je vlada bila upoznata s incidentom.

Jednominutni crno-bijeli infracrveni snimak prikazuje zaobljeni objekat s vidljivim izvorom topline u središtu i šest oštrih stožaca koji izlaze iz glavnog tijela nalik spljoštenoj kugli. Iza objekta vidljiv je toplinski trag, odnosno oblak topliji od noćnog vazduha. Snimak je napravio pilot Snaga za bespilotne sisteme tokom borbenih operacija.

Novo rusko oružje?

Glavni ukrajinski mediji potvrdili su autentičnost snimki s borbenih dronova, ali niko ne sugeriše da se radi o vanzemaljskim objektima. Ukrajina proučava NLO-e prvenstveno zbog mogućnosti da se iza tog termina krije novo rusko oružje, izvijestila je novinska agencija UNIAN.

Beskrestnov je istakao da je proučavanje NLO-a postalo vojni zadatak.

"Od početka rata, proučavanje NLO-a u našem vazdušnom prostoru postalo je više vojni nego civilni zadatak. Oružane snage Ukrajine čak imaju i poseban, detaljan dokument o viđenjima NLO-a od strane ukrajinskih jedinica, koji je odobrio vrhovni komandant", napisao je Beskrestnov na Telegramu.

Pozvao je civile i vojnike da vlastima odmah prijave svako viđenje NLO-a, jer bi se moglo raditi o tajnom sistemu Kremlja za koji ukrajinske snage još ne znaju.

"Zato se ovim pitanjima ne bave samo Sjedinjene Američke Države, jer ono što može izgledati kao NLO zapravo može biti skriveno novo oružje našeg neprijatelja", poručio je.

Sličnost s objektom koji je snimio Pentagon

Objava Beskrestnova uslijedila je nakon što je Pentagon 8. maja deklasificirao nove videozapise i fotografije NLO-a koje su američke vojne i vladine agencije promatrale širom svijeta, a neki zapisi sežu sve do 1940-ih godina. Ukrajinski NLO u nekim aspektima nalikuje objektu u obliku zvijezde koji su američke snage snimile na Bliskom istoku 2013. godine.

Na toj infracrvenoj snimci Pentagona, dugoj gotovo dvije minute, vidi se objekat s četiri velika i četiri mala šiljka. Za razliku od ukrajinskog NLO-a, njegovo glavno tijelo je savršeno sferično i sadrži hladne tačke. Toplinski trag iza objekta snimljenog u Ukrajini gušći je i valovitiji, dok je na američkoj snimci tanak i ne raspršuje se.

(Avaz)