Umro vodeći stručnjak za NLO: Učestvovao u misteriji koja ni danas nije rešena

Autor:ATV
Nik Poup, nekadašnji zvaničnik britanskog Ministarstva odbrane zadužen za istraživanje neidentifikovanih letećih objekata, preminuo je u 60. godini, prenijeli su britanski mediji.
Poup je radio u Ministarstvu odbrane više od dvije decenije, a od 1991. do 1994. godine vodio je projekat poznat kao "NLO desk", u okviru kog su analizirani izvještaji o neidentifikovanim pojavama u vazdušnom prostoru Velike Britanije, sa posebnim fokusom na bezbjednost i potencijalne prijetnje.
Vijest o njegovoj smrti saopštila je njegova supruga, navodeći da je preminuo nakon borbe sa uznapredovalim rakom jednjaka.
Tokom karijere, Poup je učestvovao u analizama nekih od najpoznatijih britanskih slučajeva, uključujući misteriozni incident sa NLO-om u Rendlšamu, poznatom kao britanski "Rozvel", koji se dogodio 1980. godine.
Taj slučaj, koji uključuje svedočenja vojnog osoblja o neobičnim svetlosnim pojavama i mogućem slijetanju letjelice, i dalje nije dobio konačno objašnjenje.
Poup, koji je radio na proceni potencijalnog uticaja na nacionalnu bezbjednost i bezbjednost avijacije, nakon prijavljenih viđenja NLO, rekao je da je broj viđenja daleko veći nego što većina ljudi misli i procjenjuje da ih je u prosjeku bilo do 300 godišnje.
Nakon odlaska iz državne službe, Poup je postao javni komentator i autor na temu neidentifikovanih letećih objekata i potencijalnog vanzemaljskog života, često gostujući u medijima i dokumentarnim emisijama.
Tokom poslednjih nedelja života nastavio da daje intervjue i učestvuje u javnim raspravama o toj temi, piše Tanjug.
