Juniori Igokee razbili Sabah na startu Lige šampiona

ATV
07.04.2026 19:55

Игокеа
Foto: ATV

Juniori Igokee savladali su azerbejdžanski Sabah 88:58 na startu turnira FIBA Lige šampiona.

Mladi Igosi od starta su nametnuli svoj ritam te pobjeda nije dolazila u pitanje.

Luka Galić sa 18 poena bio je najefikasniji kod domaćina, a pratili su ga Đukanović sa 16 i Milovanović sa 13 poena.

"Čestitam mojim momcima na zasluženoj pobjedi. Nismo znali mnogo o protivniku, ali smo se pripremali, igrali svoje napade i uz ovu publiku dosli do trijumfa. Podijelili smo minute, svi su odigrali koliko su trebali i pripremamo se za naredni meč", izjavio je Jovan Mirković trener juniorske selekcije KK Igokea

Naredni meč Igosi igraju u četvrtak protiv Ludvigsburga.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

KK Igokea

Liga šampiona

košarka

