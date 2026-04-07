Juniori Igokee razbili Sabah na startu Lige šampiona

Mladi Igosi od starta su nametnuli svoj ritam te pobjeda nije dolazila u pitanje.

Luka Galić sa 18 poena bio je najefikasniji kod domaćina, a pratili su ga Đukanović sa 16 i Milovanović sa 13 poena.

"Čestitam mojim momcima na zasluženoj pobjedi. Nismo znali mnogo o protivniku, ali smo se pripremali, igrali svoje napade i uz ovu publiku dosli do trijumfa. Podijelili smo minute, svi su odigrali koliko su trebali i pripremamo se za naredni meč", izjavio je Jovan Mirković trener juniorske selekcije KK Igokea

Naredni meč Igosi igraju u četvrtak protiv Ludvigsburga.