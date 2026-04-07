Juniorska Liga šampiona: Ostende savladao Nimburk na otvaranju

Juniori belgijskog Ostendea upisali su prvu pobjedu u uvodnoj utakmici turnira Lige šampiona u Laktašima, protiv češkog Nimburka rezultatom 79:55.

Ostende je kontrolisao dešavanja na parketu od početka do kraja i upisao zaslužen trijumf u prvom meču grupe A, u kojoj se još nalaze i juniori Borca.

Pobjedničku ekipu predvodio je Dilan Inusa Isako sa 22 ubačena poena. U ekipi Nimburka Krištof Davidek ubacio je 20 poena.

Naredna utakmica u Laktašima počinje u 15 časova, a sastaju se Galatasaraj i Oldenburg.