Juniorska Liga šampiona: Ostende savladao Nimburk na otvaranju

Autor:Nikola Lučić
Juniori belgijskog Ostendea upisali su prvu pobjedu u uvodnoj utakmici turnira Lige šampiona u Laktašima, protiv češkog Nimburka rezultatom 79:55.
Ostende je kontrolisao dešavanja na parketu od početka do kraja i upisao zaslužen trijumf u prvom meču grupe A, u kojoj se još nalaze i juniori Borca.
Pobjedničku ekipu predvodio je Dilan Inusa Isako sa 22 ubačena poena. U ekipi Nimburka Krištof Davidek ubacio je 20 poena.
Naredna utakmica u Laktašima počinje u 15 časova, a sastaju se Galatasaraj i Oldenburg.
