NBA liga ni ne krije pljačku: Objavili kako su uzeli MVP trofej Nikoli Jokiću

18.05.2026 08:21

Нагетси Јокић НБА кошарка
Foto: Tanjug/AP Photo/Matt Krohn

NBA liga je drugi put zaredom proglasila Šeja Gildžesa Aleksandera za MVP-a a sada je izašao i detaljan spisak glasova za najprestižniju NBA nagradu. Nikola Jokić nije bio ni blizu, imao je 205 glasova manje od Kanađanina!

Plejmejker Oklahome je imao 939 bodova, dok je Nikola Jokić na drugom mjestu upisao 634 boda. Viktor Vembanjama je završio kao treći sa 569 glasova i tu je kraj ozbiljnim kandidatim. Četvrti je bio Luka Dončić sa 250 poena, Kejd Kaningem je imao 117, Džejlen Braun 89, a po jedan bod su imali Kavaj Lenard i Donovan Mičel.

Kada se pogledaju glasovi za prvo mjesto koji vrijede deset poena, već je tu pobijedo Jokića Gildžus Aleksander jer je dobio 83 takva glasa. Jokić je dobio 10, Vembanjama 5, Kaningem 2.

Da li je baš tolika razlika?

Najbolji igrač Oklahome je prosječno bilježio 31,1 poena, 6,6 asistencija i 4,3 skoka, dok je Nikola Jokić upisivao 27,7 poena uz 12,9 skokova i 10,7 asistencija što znači da je bio duplo bolji u dvije od tri statističke kategorije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Autoputevi Srpske": Ispitivanje kolovoza na dionici auto-puta Gradiška-Banjaluka

Srednjoškolci prekidaju saradnju sa Gradom Banjaluka

"Srce mu je prepuklo": Otac ubijenog Aleksandra (22) umro 10 dana nakon gubitka sina

Haris Tabaković neće igrati na Svjetskom prvenstvu

Klivlend pregazio Detroit za finale Istoka

Ništa od priznanja za Jokića: Šej ponovo MVP!

NBA legenda pozvala Lebrona da se penzioniše: Ovo je nepoštovanje

"Nikada tako nešto nisam vidio, a dugo sam u NBA": Legende u šoku zbog poteza Edvardsa

