Klivlend pregazio Detroit za finale Istoka

Košarkaši Klivlenda plasirali su se u finale plej-ofa Istočne konferencije NBA lige, pošto su u odlučujućoj utakmici polufinalne serije u gostima pobijedili Detroit rezultatom 125:94 (31:22, 33:25, 35:26, 26:21).

Jedna pobjeda dijelila je Detroit pistonse od prvog plasmana u finale Istočne konferencije još od 2008. godine.

U subotu su u Klivlendu vratili "brejk", izjednačili na 3:3 u polufinalnoj seriji i kao prvoplasirani tim iz ligaškog dijela sezone došli u situaciju da pred svojim navijačima igraju "majstoricu", ali umjesto velikog slavlja priredili su im pravi debakl.

Klivlend je ubjedljivo pobijedio i vraća se u konferencijsko finale prvi put poslije 2018. godine. Rival će mu biti Njujork niksu, a serija počinje već u srijedu od 2.00 sata iza ponoći po srednjoevropskom vremenu.

Gosti su u Mičigenu diktirali tempo od prvog napada i nisu dozvolili Pistonsima ni da se ponadaju da mogu do trijumfa. Nakon uvodnih 12 minuta košarke imali su obećavajuću zalihu od devet poena - 22:31.

Detroit je postigao prva dva koša u drugom kvartalu i prišao na minus pet, ali bilo je to samo zatišje pred buru i ključnu seriju Kavalirsa 24:9 kojom su već tada slomili rivala i trasirali put ka sigurnoj i ubjedljivoj pobjedi.

Po završetku prvog poluvremena na semaforu je pisalo 47:64, a dominacija Klivlenda bila je još izraženija i još surovija u nastavku. Rasla je prednost gostiju sve do najubjedljivijih plus 35. Čekalo se samo da posljednji zvuk sirene prekine agoniju Pistonsa.

Kavalirsi su iz igre šutirali sa 50 odsto uspješnosti (32 odsto za tri poena), naspram samo 35 odsto pogođenih šuteva Detroita. Imali su devet skokova i deset asistencija više od protivnika, uz tri uzgubljene lopte manje.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Donovan Mičel sa 26 poena, osam asistencija i šest skokova. Po 23 poena ubacili su Džeret Alen i Sem Meril. Evan Mobli je doprineo sa 21 poenom, 12 skokova i šest asistencija.

Pistonse je predvodio Danis Dženkins sa 17 poena i pet asistencija. Po 13 poena zabilježili su Kejd Kaningem i Dankan Robinson. Dvocifren je bio još samo Karis Levert sa 11 poena.

Klivlend će u finalu Istočne konferencije igrati protiv Njujork niksa, dok će se na Zapadu u finalu sastati Oklahoma i San Antonio.

