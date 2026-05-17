NBA legenda pozvala Lebrona da se penzioniše: Ovo je nepoštovanje

17.05.2026 13:55

Foto: Tanjug/AP/Phelan M. Ebenhack

Nakon što su Los Anđeles Lejkerse u drugoj rundi plej-ofa "počistili" Oklahoma Siti Tanderi, ponovo su počele spekulacije o budućnosti Lebrona Džejmsa.

Iako se očekuje da ispita tržište kao slobodan agent, sve više se priča i o mogućem kraju karijere. Pol Pirs smatra da bi to bio pravi potez.

"Postalo je nepoštovanje u ovom trenutku. Da sam Lebron, penzionisao bih se. Više nema šta da ostvaruje niti bilo kome šta da dokazuje", rekao je Pirs u podkastu "Ticket & The Truth".

Ipak, dodao je da razumije ukoliko Džejms jednostavno i dalje voli košarku.

"Ako mu je i dalje stalo do igre, razumijem. Ali onda mora da prihvati da možda više nije prva opcija, već treći ili četvrti najbolji igrač ekipe", rekao je Pirs.

Bivši rival Lebrona posebno je istakao da druge NBA legende nisu prolazile kroz ovakav tretman pred kraj karijere.

"Niko nije kritikovao Kobija kada nije ulazio u plej-of u posljednjoj sezoni. Ljudi su samo uživali u njegovim posljednjim utakmicama. Isto je bilo i sa Džordanom u Vašingtonu", poručio je Pirs.

I pored 41 godine, Lebron je i dalje imao odlične brojke ove sezone. U regularnom dijelu prosječno je bilježio 20,9 poena, 6,1 skok i 7,2 asistencije, dok je u plej-ofu dodatno podigao nivo igre sa 23,2 poena po utakmici.

Košarac: SDS-a neće biti, bio Blanuša kandidat ili ne

Zašto je krompir ovih dana čudnog ukusa?

Banjalučanima dozlogrdila estetika: Dok neki čekaju asfalt od centra se pravi predizborna razglednica

Dvojica muškaraca uzela 1.000 KM iz izgubljenog novčanika, sve snimila kamera

"Nikada tako nešto nisam vidio, a dugo sam u NBA": Legende u šoku zbog poteza Edvardsa

Spektakl: Jovana Nogić ispisala istoriju WNBA!

Detroit ponovo pobjegao sa ivice ambisa, Sparsi pregazili Minesotu za finale Zapada

Skupština KSS zatražila hitnu ostavku Nebojše Čovića

