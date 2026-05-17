Dvojica muškaraca uzela 1.000 KM iz izgubljenog novčanika, sve snimila kamera

17.05.2026 13:32

Foto: Printscreen/Mostar danas

Mostarska policija traga za dvojicom mlađih muškaraca koji se sumnjiče da su iz izgubljenog novčanika u centru Mostara uzeli novac.

Prema navodima portala Mostar Danas, incident se dogodio jučer u blizini poslovno-stambenog kompleksa SPC Orca.

Na snimci nadzorne kamere vidi se kako dvojica muškaraca prolaze ulicom, nakon čega jedan od njih primjećuje novčanik i uzima ga.

Portparol MUP-a HNŽ-a Ilijana Miloš potvrdila je da je J.B. prijavio kako su mu nepoznate osobe otuđile novac iz novčanika, te da policija radi na identifikaciji počinioca, prenosi Avaz.

Mostarskom portalu se obratila čitateljka koja je uz snimak napisala: Momci sa snimke pronašli su novčanik i uzeli iznos od 1.000 KM.

Policiji je proslijeđena snimka na kojoj se detaljno vide osobe koje su uzele novac.

