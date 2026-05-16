Ignorisali upozorenje pa zaronili u pećine: Isplivale tri teorije o pogibiji Italijana na Maldivima, jedna je posebno zastrašujuća

Misteriozne okolnosti pod kojima je petoro italijanskih turista tragično izgubilo život tokom smjelog zarona na Maldivima, pokrenule su niz zabrinjavajućih teorija o tome šta je krenulo po zlu u 60 metara dubokoj podvodnoj pećini.

Turisti su u četvrtak ujutru krenuli u podvodnu avanturu u dubinama atola Vaavu, sa koje se nikada nisu vratili. Među žrtvama su bile univerzitetska profesorka i TV voditeljka Monika Montefalkone, kao i njena 24-godišnja ćerka Đorđa Somakal.

Tijelo profesorke pronađeno je već tokom inicijalne spasilačke misije. Ostalo troje nastradalih identifikovano je kao Muriel Odenino iz Torina, Đanluka Benedeti iz Padove i Federiko Gvaltijeri iz Borgomanera.

Kobna odluka uprkos upozorenju na nevrijeme

Grupa je svoju ekspediciju započela na luksuznoj jahti "Đuk of Jork", plativši aranžman od 2.000 evra kako bi istražila Alimatu, jednu od najpopularnijih ronilačkih destinacija na ovom atolu.

Međutim, ranije tog dana na snazi je bilo žuto vremensko upozorenje zbog jakih vjetrova koji su nemilosrdno udarali po idiličnim ostrvima brzinom i do 48 km/h.

Nacionalni meteorološki zavod Maldiva izričito je upozorio organizatore ronjenja da budu maksimalno oprezni. U zvaničnom saopštenju stajalo je:

"Predviđa se pojačavanje jugozapadnog monsuna nad Maldivima. Zbog jakih vjetrova, uzburkanog mora i kiše, mole se svi pomorci, a posebno organizatori ronjenja i vodenih sportova, da obrate posebnu pažnju na vremenske uslove".

Uprkos ovom apelu, grupa je odlučila da nastavi sa rizičnim planom i pokuša da istraži pećine smještene na 46 metara ispod nivoa mora.

Tri moguće teorije o smrti

Iako se tačan uzrok tragedije još uvek utvrđuje, u javnosti i među stručnjacima izdvojile su se tri glavne teorije o fatalnom ishodu:

Smanjena vidljivost i dezorijentacija: Sumnja se da su turbulentne struje podigle talog sa morskog dna, drastično smanjivši vidljivost. Ovo je moglo da izazove paniku među roniocima i dovede do kobnog gubitka orijentacije.

Lančana reakcija u spasavanju: Policija ne isključuje mogućnost da se jedan član tima zaglavio u uskim prolazima pećine, dok su ostali potrošili dragocene zalihe kiseonika pokušavajući da ga oslobode.

Tehnički kvar i hiperoksija: Stručnjaci sugerišu mogući problem sa neispravnim bocama ili neadekvatnom mješavinom gasova.

Klaudio Mikeleto, pulmolog i bivši direktor bolnice, objasnio je pogubne posledice tehničkog kvara:

"Vjerovatno je da je nešto pošlo po zlu sa rezervoarima. Smrt od trovanja kiseonikom (hiperoksije) jedna je od najdramatičnijih koja se može dogoditi tokom ronjenja. Kada udišete previsoke koncentracije kiseonika, on postaje toksičan, izazivajući vrtoglavicu, bol, izmjenjeno stanje svijesti i dezorijentaciju – stanja koja apsolutno onemogućavaju izron".

Dodao je da toksičnost kiseonika izaziva i teška neurološka i respiratorna oštećenja.

Visokorizična spasilačka misija

Alarm je podignut oko podneva, kada je posada broda shvatila da se grupa ne vraća na površinu. Tokom izuzetno zahtjevne operacije spasavanja, prvo telo izvučeno je iz vode u 18:15 časova.

U potragu su se ubrzo uključili spasilački čamci, avioni i specijalizovani ronilački timovi, kojima se pridružio i jedan iskusni italijanski ronilac.

Na teren su upućeni dodatni timovi sa specijalizovanom opremom kako bi nastavili operaciju, koju nadležni i dalje opisuju kao izuzetno opasnu. Planirano je novo izviđanje pristupnih tačaka pećine.

Svjestan ozbiljnosti situacije, italijanski ambasador za Maldive, sa sedištem u Šri Lanki, hitno je doputovao u prestonicu Male kako bi pratio spasilačke napore i sastao se sa lokalnim zvaničnicima, prenosi Kurir