Muškarac stradao nakon što ga je, najvjerovatnije, napala ajkula

Tijelo tridesetosmogodišnjeg muškarac pronađeno je jutros u blizini zaliva Džordi na zapadu Australije, a sumnja da je stradao nakon što ga je napala ajkula.
Iz policije su naveli da je najverovatnije stradao nakon što ga je ajkula napala kod ostrva Rotnest u blizini Perta i obale Zapadne Australije, prenose australijski mediji.
Iz Službe spasavanja na plažama Zapadne Australije saopštili su da je ranije jutros u blizini obale viđena velika bijela ajkula, duga oko pet metara.
Identitet žrtve još nije objavljen, a lokalne vlasti su obaviještene o nesreći.
Ostrvo Rotnest je popularna turistička destinacija u blizini grada Pert i poznata je kao prirodni rezervat sa plažama i zaštićenim morskim područjem.
U Australiji je posljednjih godina zabilježen niz napada ajkula, uključujući smrtonosne i teške povrede na više lokacija duž obale, prenosi Srna
Međunarodni podaci o napadima ajkula objavljeni u februaru pokazali su da je u svijetu prošle godine zabeleženo 12 smrtonosnih napada, od kojih je pet u Australiji. Smrtni slučajevi prijavljeni su i u SAD, Mozambiku, Južnoj Africi i Vanuatuu.
