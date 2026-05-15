Šerak išamarao poznanika iz Ilijaša, maltretirao ga i sve snimao mobitelom

Adnan Šerak je digao dva kantonalna MUP-a na noge, nakon što je prethodno za njim raspisana operativna potraga.

Kako saznaje portal "Avaza", on je svog poznanika iz Ilijaša pretukao.

I ne samo to, nego ga je šamarao, maltretirao i sve to je snimao mobitelom.

Nešto slično Šerak je uradio i prije četiri godine u naselju Švrakino Selo. On je tada premlatio muškarca, a onda ga oteo i zarobio u njegovoj kući.

Podsjećamo, Šerak je osuđivan i za ubistvo, kada je nasmrt pretukao Dženana Džaku, osuđenika iz Sarajeva. Osuđivan je i za pokušaje ubistva Dragana Jeftića i Irfana Osmića.

Za njim se tragalo i 2018. godine kada se nije vratio s dopusta, a koji je dobio kako bi roditeljima pomogao u cijepanju drva.