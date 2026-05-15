Dječaci zadobili teške povrede: Zabili se električnim trotinetima u automobil u Čačku

ATV
15.05.2026 11:31

Pет електричних trotineta уредно поређани напољу, спремни за изнајмљивање.
Foto: Biekir Litovchenko/Pexels

Tokom jučerašnjeg dana u Čačku došlo je do teške nezgode kada su dečaci koji su bili na električnom trotinetu udarili u automobil. Oni su vozilom Hitne pomoći prevezeni u bolnicu.

- Dva maloljetna lica primljena su sinoć na Urgentni prijemno odjeljenje povrijeđena u saobraćajnom udesu. Dječak starosti 11 godina ima prelom butne kosti i primljen je u jedinicu intenzivne njege. Drugi povrijeđeni starosti 11 godina sa povredom glave primljen na odjeljenje dječije hirurgije - saopšteno je za RINU u bolnici.

Očevici tvrde da su dječaci se na električnom trotinetu kretali oko 40 kilometara na čas i da su oni udarili u automobil.

Daljom istragom biće utvrđene tačne okolnosti pod kojima je došlo do ove nezgode.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Čačak

povrijeđeni dječaci

Saobraćajna nesreća

električni trotinet

Hitna pomoć

