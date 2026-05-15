Pao dvojac u Banjaluci: Zaplijenjeno 1,5 kilograma marihuane

15.05.2026 10:46

Заплијењена марихуана
Foto: Ustupljena fotografija

Banjalučani Ž.P. i D.M. uhapšeni su u jučerašnjoj velikoj akciji Policijske uprave Banjaluka nakon što je kod njih pronađeno i oduzeto oko 1,5 kilograma marihuane i dvije digitalne vage.

Serija hapšenja počela je juče oko 12.00 časova kada su pripadnici PU Banjaluka locirali i lišili slobode sugrađanina Ž.P. Inspektori su odmah pretresli stan i podrumske prostorije koje on koristi u Banjaluci, gdje su pronašli veću količinu narkotika spremnih za dalju distribuciju.

"Tom prilikom pronađena je i oduzeta zelena biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, ukupne bruto mase oko 617 grama. Pronađena je i digitalna vaga za precizno mjerenje, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela", naveli su iz policije.

Policijski pretresi nastavljeni su već u 14.30 časova, kada je slobode lišeno drugo lice, D.M. iz Banjaluke. Pretresom stana i pomoćnih prostorija koje on koristi, inspektori su pronašli i oduzeli oko 947,7 grama marihuane i digitalnu vagu za precizno mjerenje. Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka biće dostavljeni izvještaji protiv Ž.P. i D.M. zbog počinjenih krivičnih djela „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“.

U sklopu istih pojačanih aktivnosti, banjalučka policija je na ulicama presrela i prekršajno sankcionisala sugrađane S.G. i M.Č. zbog kršenja Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga. Iz policije navode da je kod S.G. pronađena i oduzeta određena količina bijele praškaste materije koja asocira na amfetamin, dok je kod M.Č. nađena marihuana i šest manjih stabljika indijske konoplje, o čemu je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci-Odjeljenje za prekršaje.

