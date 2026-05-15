Zatražen pritvor za državljanina Njemačke: Pokušao da zapali kuću i auto u Banjaluci

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka predložilo je Osnovnom sudu u Banjaluci određivanje pritvora za državljanina Njemačke I.Đ. (32) zbog sumnje da je pokušao da zapali privatnu kuću i automobil u Banjaluci.

Njemu se na teret stavlja da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti u pokušaju.

"U Ruskoj ulici, grad Banja Luka, dana 12.05.2026. godine, oko 04.15 časova, osumnjičeno lice je maskirano sa fantomkom i kapom na glavi došao u dvorište kuće oštećenog D.P., te sa tri molotovljeva koktela i plastičnim kanisterom goriva pokušao zapaliti kuću i putnički automobil oštećenog", naveli su iz OJT Banjaluka.

Kako navode, tužilac je uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja opasnosti od bjekstva osumnjičenog, s obzirom na to da je riječ o stranom državljaninu, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.