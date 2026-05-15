Logo
Large banner

Zatražen pritvor za državljanina Njemačke: Pokušao da zapali kuću i auto u Banjaluci

Autor:

ATV
15.05.2026 13:59

Komentari:

1
Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka predložilo je Osnovnom sudu u Banjaluci određivanje pritvora za državljanina Njemačke I.Đ. (32) zbog sumnje da je pokušao da zapali privatnu kuću i automobil u Banjaluci.

Njemu se na teret stavlja da je počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti u pokušaju.

"U Ruskoj ulici, grad Banja Luka, dana 12.05.2026. godine, oko 04.15 časova, osumnjičeno lice je maskirano sa fantomkom i kapom na glavi došao u dvorište kuće oštećenog D.P., te sa tri molotovljeva koktela i plastičnim kanisterom goriva pokušao zapaliti kuću i putnički automobil oštećenog", naveli su iz OJT Banjaluka.

Kako navode, tužilac je uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja opasnosti od bjekstva osumnjičenog, s obzirom na to da je riječ o stranom državljaninu, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Podmetnut požar

državljanin Njemačke

Pritvor

Predložen pritvor

bačen Molotovljev koktel

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Преваре на интернету, илустрација

Društvo

Važno obavještenje za korisnike: Pokušaji prevare putem Vibera, oglasili se iz m:tela

2 h

0
У Добоју је грађани са Градског моста пуштају 11 ружа у ријеку Босну у знак сјећања на једанаесторо страдалих у мајским поплавама 2014. године

Gradovi i opštine

Sjećanje na stradale u majskim poplavama u Doboju: U Bosnu pušteno 11 ruža

2 h

0
Три знака хороскопа ускоро ће се ријешити великог терета

Zanimljivosti

Tri znaka horoskopa uskoro će se riješiti velikog tereta

3 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп улази у авион Ер Форс Уан, у петак, 15. маја 2026. године, на Међународном аеродрому Пекинг Капитал у Пекингу.

Svijet

Tramp razmatra ukidanje sankcija kineskim kompanijama koje kupuju iransku naftu

3 h

0

Više iz rubrike

Веселин Милић начелник Полицијске управе за град Београд у полицијском одијелу стоји у канцеларији.

Hronika

Uhapšen načelnik beogradske policije Veselin Milić

4 h

1
Pет електричних trotineta уредно поређани напољу, спремни за изнајмљивање.

Hronika

Dječaci zadobili teške povrede: Zabili se električnim trotinetima u automobil u Čačku

5 h

0
Аднан Шерак

Hronika

Adnan Šerak uhapšen u Mostaru

5 h

0
Заплијењена марихуана

Hronika

Pao dvojac u Banjaluci: Zaplijenjeno 1,5 kilograma marihuane

6 h

0

  • Najnovije

16

41

Biznis klub: Jahorina ekonomski forum, banjalučki EXPO 2026, kreditne linije IRB-a

16

30

Drama na suđenju Zoranu Marjanoviću

16

23

Karlik Džons uslovno osuđen na osam mjeseci zatvora

16

12

Smijenjen Veselin Milić, MUP se oglasio

16

05

Kad „magija“ zamijeni odgovornost: Gajeva propala nakon dvije godine i 1, 5 miliona

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner