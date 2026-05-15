Sjećanje na stradale u majskim poplavama u Doboju: U Bosnu pušteno 11 ruža

U Doboju je sa Gradskog mosta spušteno 11 ruža u rijeku Bosnu u znak sjećanja na jedanaestoro stradalih u majskim poplavama 2014. godine, kada je ovaj grad bio potpuno potopljen.

Prema ranijim podacima Gradske uprave, tokom majskih poplava 2014. godine u Doboju je pričinjena materijalna šteta od oko 173 miliona KM. Vodena stihija oštetila je 2.890 stambenih jedinica i 950 privrednih subjekata, piše RTRS.

