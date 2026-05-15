Sjećanje na stradale u majskim poplavama u Doboju: U Bosnu pušteno 11 ruža

15.05.2026 13:47

У Добоју је грађани са Градског моста пуштају 11 ружа у ријеку Босну у знак сјећања на једанаесторо страдалих у мајским поплавама 2014. године
U Doboju je sa Gradskog mosta spušteno 11 ruža u rijeku Bosnu u znak sjećanja na jedanaestoro stradalih u majskim poplavama 2014. godine, kada je ovaj grad bio potpuno potopljen.

Prema ranijim podacima Gradske uprave, tokom majskih poplava 2014. godine u Doboju je pričinjena materijalna šteta od oko 173 miliona KM.

Vodena stihija oštetila je 2.890 stambenih jedinica i 950 privrednih subjekata, piše RTRS.

