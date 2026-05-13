Dodik prisustvovao Svetoj arhijerejskoj liturgiji u Mrkonjićima kod Trebinja

Predsjednik SNSD- Milorad Dodik prisustvovao je na Svetoj arhijerejskoj liturgiji na platou Duhovnog centra u Mrkonjićima kod Trebinja.

Prvi put Srpska pravoslavna crkva liturgijski je proslavila Svetu i blaženu Anu, majku Svetog Vasilija Ostroškog.

Veliki broj vjernika molitveno se sabrao i poklonio kivotu svetiteljke u Mrkonjićima kod Trebinja, rodnom selu čudotvorca.

Liturgiji je prisustvovala i Maja Gojković, predsjednica Pokrajinske vlade Vojvodine.

Na Saboru SPC u maju prošle godine godine kanonizovana je Sveta i blažena Ana na veliku radost i blagodat pravoslavnog naroda Hercegovine, ali i vaskolikog pravoslavlja.

Društvo U Mrkonjićima prvi liturgijski pomen Svetoj Ani: Prisustvuje i Dodik

U crkvenom kalendaru 13. maj je određen kao dan njenog praznovanja.

Nadomak Trebinja, u Mrkonjićima prije tri godine pronađene su mošti Svete i blažene Ane.

Pravoslavni vjernici primili su blagodat obretenjem zemnih ostataka Svetiteljeve majke Ane, 8. maja 2023. godine, samo par dana prije proslavljanja praznika Svetog Vasilija.

Uprkos činjenici da se malo zna o detaljima iz života Ane Jovanović, njena ličnost nije zaboravljena u knjizi vječnoga života.

Naročito jer se radi o pobožnoj majci koja je rodila, odgajila i na službu Bogu predala, svog sina jedinca, malenog po uzrastu, ali velikog po mudrosti i spremnosti na služenje Bogu.

Ana Jovanović je sebe upisala ne samo u vječnu knjigu, već i srca svih koji neprestano uznose molitve Svetom Vasiliju Ostroškom, tražeći njegovo posredništvo i zastupništvo pred Gospodom.