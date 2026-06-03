Zaharova: Kontradiktorne izjave Makrona o Rusiji i Bjelorusiji

Izjave francuskog predsjednika Emanuela Makrona o Rusiji i Bjelorusiji su kontradiktorne, rekla je agenciji RIA Novosti portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"To je dihotomija - ne znamo koji dio Makronovih izjava će neko čuti u određenom trenutku. Neko će čuti za saradnju, poziv koji je upućen bjeloruskom predsjedniku /Aleksandru Lukašenku/, iako je riječ o Rusiji", navela je Zaharova.

Ona je istakla da će drugi čuti kako Makron kaže "da je normalno da se zaplijene tankeri koji legalno plove pod svjetskim zastavama i po okeanima, po rasporedu i u skladu sa normama o svjetskim zastavama i okeanima".

"Pomorsko pravo će za neke ljude biti oličenje razuma, a za druge oličenje iracionalnosti", dodala je Zaharova.

Francuske vlasti saopštile su juče da je njihova vojska zadržala tanker "Tagor" u Atlantskom okeanu.

Iz Ambasade Rusije u Parizu je agenciji RIA Novosti rečeno da Francuska nije obavijestila rusku stranu o svojim akcijama.

Kapetan tankera je, prema preliminarnim informacijama, ruski državljanin.

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