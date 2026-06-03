Zaharova: Kontradiktorne izjave Makrona o Rusiji i Bjelorusiji

Autor:ATV
Komentari:0
Izjave francuskog predsjednika Emanuela Makrona o Rusiji i Bjelorusiji su kontradiktorne, rekla je agenciji RIA Novosti portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
"To je dihotomija - ne znamo koji dio Makronovih izjava će neko čuti u određenom trenutku. Neko će čuti za saradnju, poziv koji je upućen bjeloruskom predsjedniku /Aleksandru Lukašenku/, iako je riječ o Rusiji", navela je Zaharova.
Ona je istakla da će drugi čuti kako Makron kaže "da je normalno da se zaplijene tankeri koji legalno plove pod svjetskim zastavama i po okeanima, po rasporedu i u skladu sa normama o svjetskim zastavama i okeanima".
"Pomorsko pravo će za neke ljude biti oličenje razuma, a za druge oličenje iracionalnosti", dodala je Zaharova.
Francuske vlasti saopštile su juče da je njihova vojska zadržala tanker "Tagor" u Atlantskom okeanu.
Iz Ambasade Rusije u Parizu je agenciji RIA Novosti rečeno da Francuska nije obavijestila rusku stranu o svojim akcijama.
Kapetan tankera je, prema preliminarnim informacijama, ruski državljanin.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov nazvao je postupke Francuske nezakonitim, na granici sa piraterijom, prenosi Srna
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h1
Najnovije
11
58
11
53
11
40
11
25
11
20
Trenutno na programu