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Zaharova: Kontradiktorne izjave Makrona o Rusiji i Bjelorusiji

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ATV
03.06.2026 10:23

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Захарова: Контрадикторне изјаве Макрона о Русији и Бјелорусији
Foto: X

Izjave francuskog predsjednika Emanuela Makrona o Rusiji i Bjelorusiji su kontradiktorne, rekla je agenciji RIA Novosti portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"To je dihotomija - ne znamo koji dio Makronovih izjava će neko čuti u određenom trenutku. Neko će čuti za saradnju, poziv koji je upućen bjeloruskom predsjedniku /Aleksandru Lukašenku/, iako je riječ o Rusiji", navela je Zaharova.

Ona je istakla da će drugi čuti kako Makron kaže "da je normalno da se zaplijene tankeri koji legalno plove pod svjetskim zastavama i po okeanima, po rasporedu i u skladu sa normama o svjetskim zastavama i okeanima".

"Pomorsko pravo će za neke ljude biti oličenje razuma, a za druge oličenje iracionalnosti", dodala je Zaharova.

Francuske vlasti saopštile su juče da je njihova vojska zadržala tanker "Tagor" u Atlantskom okeanu.

Iz Ambasade Rusije u Parizu je agenciji RIA Novosti rečeno da Francuska nije obavijestila rusku stranu o svojim akcijama.

Kapetan tankera je, prema preliminarnim informacijama, ruski državljanin.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov nazvao je postupke Francuske nezakonitim, na granici sa piraterijom, prenosi Srna

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Tagovi :

Marija Zaharova

Rusija

Bjelorusija

Francuska

Emanuel Makron

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