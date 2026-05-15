Brazilac izbo državljanina BiH u Zagrebu, pa mirno sačekao policiju

ATV
15.05.2026 13:30

Бразилац избо држављанина БиХ у Загребу, па мирно сачекао полицију
Foto: Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

U zagrebačkom naselju Maksimir, u Zagrebu, došlo je do žestokog fizičkog sukoba između državljana Bosne i Hercegovine i Brazila, pri čemu je jedan završio u bolnici.

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrđeno je da je u incidentu državljanin BiH povrijeđen oštrim predmetom, nakon čega je hitno prevezen u Klinički bolnički centar Zagreb.

Na terenu je prisutan veliki broj policijskih službenika, a na stepeništu i ulazu u zgradu vidljivi su jezivi tragovi krvi. Stanari okolnih zgrada ispričali su da je situacija bila izrazito uznemirujuća.

"Čula sam jak vrisak koji je digao cijelu zgradu na noge. Bio je toliko glasan i prodoran da nisam mogla procijeniti da li viče muškarac ili žena. Svi smo se prepali", ispričala je jedna od stanarki.

Osumnjičeni mirno sačekao policiju u podrumu

Predstavnik stanara zgrade, Zlatko Špoljar, rekao je da se iz podruma prvo čula velika buka, nakon čega je pozvana policija. Kada je sišao u podrumske prostorije, Hitna pomoć je već bila na licu mjesta, dok osumnjičeni napadač nije ni pokušao da pobjegne.

"Stajao sam pored njega do dolaska policije. Djelovao je izgubljeno i uznemireno, ali nije bio nasilan prema ostalima", izjavio je Špoljar, dodajući da je riječ o podrumskom stanu od oko 40 kvadratnih metara koji je nedavno renoviran, te da su se dvojica radnika vjerovatno tek uselila.

Uviđaj i kriminalistička istraga su u toku, nakon čega će biti poznati tačni motivi ovog krvavog sukoba, prenosi Indeks.hr.

