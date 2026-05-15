Hrvatska uvodi zabranu prodaje alkohola noću?

ATV
15.05.2026 08:01

Широк избор флашираних и пива у лименкама изложен на полицама продавница.
Foto: junjie xu/Pexels

Hrvatska bi uskoro mogla da uvede nove restrikcije prodaje alkoholnih pića u prodavnicama.

Vlada Hrvatske je u hitnu skupštinsku proceduru uputila izmjene Zakona o trgovini kojima bi se jedinicama lokalne samouprave omogućilo da zabrane prodaju alkohola u prodavnicama u određeno vrijeme.

Ovu odluku Vlada opravdava zaštitom javnog zdravlja, javnog reda i mira, kao i kulturne baštine i životne sredine, a sve zato što se sve više lokalnih samouprava suočava sa negativnim posljedicama noćne prodaje i konzumacije alkohola, piše Danica.hr.

Kako je istakao državni sekretar u Ministarstvu privrede Ivan Rakocija, cilj je zaštita maloljetnika, zbog čega bi se posebnim propisima uredila i prodaja energetskih pića.

Ovo nije prvi put da je država odlučila da se umiješa u to kada će se i gdje moći kupovati i konzumirati alkoholna pića. Još u septembru prošle godine Ministarstvo je najavilo ograničenje prodaje alkohola iz frižidera, ali bi konačna odluka takođe bila na gradovima i opštinama.

Početkom ove godine ministar privrede Ante Šušnjar razmatrao je i zabranu prodaje alkohola od 20 časova uveče do 6 ujutru.

I u tom kontekstu Vlada Hrvatske je spremna da gradovima i opštinama da odriješene ruke jer, naglasio je tada Šušnjar, jedinice lokalne samouprave najbolje znaju potrebe svojih građana.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

