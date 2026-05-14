Podgorica: Majka tjerala kćerku na prosjačenje, pa uhapšena

14.05.2026 11:03

Аутомобил полиције Црне Горе.

Žena Z. A. /39/ uhapšena je u Podgorici zbog sumnje da je devetogodišnju kćerku primoravala na prosječnje.

Policija je zatekla djevojčicu dok je prosila u jednom ugostiteljskom objektu, nakon čega se udaljila prema ženi za koju je utvrđeno da je Z. A. Potom su obje dovedene u službene prostorije radi prikupljanja obavještenja.

Iz Uprave policije Crne Gore su saopštili da je utvrđeno da je Z. A. zloupotrijebila odnos povjerenja i zavisnosti i kćerku dovodila u ugostiteljski objekat kako bi od građana tražila novac i prodavala nakit.

Sumnja se da je osumnjičena nakon toga od djevojčice uzimala prikupljeni novac, koji je policija pronašla i oduzela.

Uhapšena se tereti da je izvršila krivično djelo trgovina ljudima na štetu maloljetne ćerke.

