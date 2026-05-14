Putnici na kruzeru i dalje pod nadzorom: Otkriveno šta stoji iza opasne zaraze

14.05.2026 10:37

Foto: Pixabay

Zdravstvene vlasti potvrdile su izbijanje virusnog gastroenteritisa na kruzeru usidrenom u luci Bordo, uz djelimično ukidanje ranije uvedenih mjera karantina za dio putnika.

Na brodu je boravilo više od 1.700 ljudi, uključujući 1.233 putnika i 514 članova posade, nakon što je kod oko 80 osoba zabilježen akutni digestivni poremećaj, prenio je portal "Lemonde".

Prefektura i Regionalna zdravstvena agencija (ARS) saopštile su da laboratorijski rezultati potvrđuju da je riječ o virusnoj infekciji gastrointestinalnog tipa, čime je isključena sumnja na druge teže patogene.

"Rezultati epidemiološke analize bioloških uzoraka potvrđuju da se radi o epizodi virusnog gastroenteritisa", navedeno je u zajedničkom saopštenju.

Na osnovu nalaza, vlasti su ukinule zabranu iskrcavanja za putnike koji nemaju simptome, dok zaraženi ostaju u izolaciji u svojim kabinama.

Brod je pod zdravstvenim nadzorom od srijede, 13. maja, nakon što je prijavljeno širenje simptoma tokom plovidbe, uključujući i prethodno zaustavljanje u nekoliko evropskih luka.

Kako je ranije objavljeno, putnici i posada broda nalazilo se u karantinu na kruzeru, nakon smrti jednog putnika i sumnje na akutnu crijevnu infekciju.

Kompanija koja upravlja kruzerom saopštila je da su prvi testovi isključili norovirus, dok su vlasti ranije demantovale bilo kakvu povezanost sa drugim prijavljenim virusima, uključujući hantavirus.

Tokom incidenta zabilježen je i smrtni slučaj 92-godišnjeg putnika, za koji je zvanično potvrđeno da nije povezan sa epidemijom na brodu. Istraga i medicinski nadzor na kruzeru se nastavljaju dok vlasti prate razvoj situacije i eventualno novo širenje infekcije.

(Tanjug)

