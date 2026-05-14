Horor misterija u Velikoj Britaniji: Pronađena tijela tri žene

Plaža Brajton po lupom je službi Velike Britanije zbog zastrašujuće misterije koja se tamo odvija.

Pronađena su tijela tri žene na dvije lokacije koja su blizu jedna drugoj. Lični predmeti su im nađeni na obali, ali još nije poznato ni ko su, pa ni kako su završile mrtve u vodi.

Usljed svega, okolina plaže bilježi pojačano policijsko prisustvo i pokrenuta je opsežna istraga.

Iako se isprva mislilo da su u pitanju osobe koje su bile u nekom noćnom klubu prije ulaska u vodu, ta teorija je u međuvremenu opovrgnuta i sada je narativ da nisu bile nigdje slično prije smrti.

Vjeruje da su starosti između 20 i 30 godina.

BREAKING NEWS UPDATE; The bodies found this morning were 3 Women; at 5.45am one apparently got into difficulty in the sea & it appears two others (friends) went into the water to help; all three sadly perished! Watch @sussex_police for Accurate Updates👇😞 pic.twitter.com/VPo5g4sERU — Norman Brennan (@NormanBrennan) May 13, 2026

Neke od stvari žena pronađene su na plaži, prema rečima radnika prodavnice na obali.

"Izgleda da su njihove torbice pronađene na plaži zajedno sa kaputom. Vidio sam pripadnike obalske straže kako traže još njihovih ličnih stvari poput telefona", rekao je jedan od očevidaca.

Policija i obalska straža su pozvani zbog prijava zabrinutosti zbog osobe viđene u vodi oko 5:45 ujutru. Dvije žene su navodno pronađene na plaži u obližnjoj plaži Blek Rok, dok je treća pronađena u blizini pristaništa u Brajtonu.

Policija Saseksa kaže da vredno radi na identifikaciji i razumevanju šta se tačno dogodilo, prenosi "Miror".