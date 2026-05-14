Viškoviću priznanje Povelja opštine Nevesinje

Na svečanoj sjednici Skupštine opštine Nevesinje na krsnu slavu opštine Spasovdan bivšem premijeru i v.d. direktora Autoputeva Republike Srpske, Radovanu Viškoviću biće dodijeljeno najviše priznanje.

Skupština opštine Nevesinje na svom poslednjem zasjedanju donijela Odluku o dodjeli najvišeg opštinskog priznanja Povelje opštine Nevesinje Radovanu Viškoviću. "Ova Povelja je posebna manifestacija našeg dubokog poštovanja i zahvalnosti za Vaš trud, rad i posvećenost, koje ste nesebično usmjeravali prema razvoju Nevesinja tokom Vašeg mandata na čelu Vlade Republike Srpske", naveo je predsjednik Skupštine opštine Momčilo Vukotić. Dodjela priznanja biće obavljena na svečanoj sjednici Skupštine opštine Nevesinje na krsnu slavu opštine Spasovdan.

