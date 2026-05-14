Logo
Large banner

Viškoviću priznanje Povelja opštine Nevesinje

Autor:

ATV
14.05.2026 10:19

Komentari:

0
Радован Вишковић у канцеларији Аутопутева Републике Српске
Foto: Ustupljena fotografija

Na svečanoj sjednici Skupštine opštine Nevesinje na krsnu slavu opštine Spasovdan bivšem premijeru i v.d. direktora Autoputeva Republike Srpske, Radovanu Viškoviću biće dodijeljeno najviše priznanje.

Skupština opštine Nevesinje na svom poslednjem zasjedanju donijela Odluku o dodjeli najvišeg opštinskog priznanja Povelje opštine Nevesinje Radovanu Viškoviću.

"Ova Povelja je posebna manifestacija našeg dubokog poštovanja i zahvalnosti za Vaš trud, rad i posvećenost, koje ste nesebično usmjeravali prema razvoju Nevesinja tokom Vašeg mandata na čelu Vlade Republike Srpske", naveo je predsjednik Skupštine opštine Momčilo Vukotić.

Dodjela priznanja biće obavljena na svečanoj sjednici Skupštine opštine Nevesinje na krsnu slavu opštine Spasovdan.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Radovan Višković

Spasovdan

Radovan Višković priznanje

priznanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дјевојка се смије и држи жути балон у руци

Zanimljivosti

Istraživanje pokazalo: Šta ljude čini istinski srećnim

4 h

1
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Danas sjednica Vlada Srpske: Pred ministrima 39 tačaka dnevnog reda

4 h

0
Бранко Блануша и Драшко Станивуковић

Banja Luka

Nešković potvrdio: Blanuša pokazao spremnost da prepusti kandidaturu

4 h

9
Куба остала без горива: Хавана у мраку и до 22 сата дневно

Svijet

Kuba ostala bez goriva: Havana u mraku i do 22 sata dnevno

4 h

0

Više iz rubrike

Влада Републике Српске

Republika Srpska

Danas sjednica Vlada Srpske: Pred ministrima 39 tačaka dnevnog reda

4 h

0
Петронијевић: Први пут готово пуна сагласност Русије, Кине и Америке о БиХ

Republika Srpska

Petronijević: Prvi put gotovo puna saglasnost Rusije, Kine i Amerike o BiH

5 h

0
Анђелка Кузмић

Republika Srpska

Kuzmić: U sistem protivgradne zaštite uloženo više od 40 miliona KM

5 h

0
Министар финансија и трезора БиХ

Republika Srpska

Amidžić: Šmit istinski mrzio Republiku Srpsku

6 h

0

  • Najnovije

14

22

Ubici bračnog para prijetila doživotna robija, a evo koliku kaznu je dobio: Šok u Arilju

14

21

Putin: Moskva će formirati tehnološke saveze sa drugim zemljama

14

16

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo u Obrenovcu: Upao u dvorište i Mišelu presudio mačetom

14

07

Vlastimir pobjegao iz bolnice u Nišu: Evo gde mu se gubi svaki trag

14

03

Mađar ukida vojno vanredno stanje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner