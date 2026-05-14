Drama u rudniku ''Trepča'': Zarobljeno 18 rudara

Autor:ATV
Komentari:0
U oknima rudnika "Trepča jug" zarobljeno je 18 rudara zbog problema sa električnom energijom, prenosi Koha.
Predsjednik sindikata Ibrahim Jonuzi rekao je da je za sada stanje rudara koji su u oknu dobro, ali da bi se moglo pogoršati ako ostanu duže.
Republika Srpska
Nuždić: Podaci o ubijenima u Tuzlanskoj koloni prikrivani
Direktor rudnika "Stari trg" Šićiri Sadiku potvrdio je da su rudari zarobljeni od 1:30 poslije ponoći.
"Većina je izašla. Trenutno je 18 rudara još unutra, ali radimo na pronalaženju alternativnog rješenja. 50 rudara je bilo unutra", rekao je Sadiku.
Svijet
Putnici na kruzeru i dalje pod nadzorom: Otkriveno šta stoji iza opasne zaraze
Dodao je da je zdravstveno stanje zarobljenih rudara stabilno. Rudnikom "Trepča jug" upravljaju privremene prištinske institucije, a rudnik se suočava sa brojnim problemima, pa su zaposleni često u štrajku.
(Tanjug)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Auto-moto
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Najnovije
14
22
14
21
14
16
14
07
14
03
Trenutno na programu