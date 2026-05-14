Snažan zemljotres pogodio Kostariku

Zemljotres magnitude 5,1 stepen po Rihterovoj skali pogodio je Kostariku, saopštio je Njemački istraživački centar za geonauke.

Prema podacima GFZ-a, epicentar potresa bio je devet kilometara od mjesta Puntarenas u istoimenoj provinciji, na dubini od 10 kilometara.

Za sada nema informacija o posljedicama, pričinjenoj šteti ili žrtvama, piše Srna.