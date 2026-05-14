Logo
Large banner

Rubio: Nadamo se da će Moskva i Kijev uskoro nastaviti pregovore

Autor:

ATV
14.05.2026 08:50

Komentari:

0
Рубио: Надамо се да ће Москва и Кијев ускоро наставити преговоре
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Sjedinjene Države se nadaju da će Moskva i Kijev uskoro nastaviti pregovore o rješavanju sukoba u Ukrajini, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.

"Nadamo se da ćemo uskoro doći do momenta kada će se obje strane ponovo angažovati", rekao je Rubio za televiziju "Foks njuz".

On je naglasio da je Vašington spreman da nastavi da igra posredničku ulogu u okončanju sukoba u Ukrajini.

"Mislim da smo mi jedina zemlja na svijetu koja to može. Ako neko drugi želi da pokuša, neka to uradi, ali obje strane nam stalno govore da smo mi jedini koji to na kraju mogu", naveo je Rubio.

Доналд Трамп Си Ђинпинг

Svijet

Tramp: Odlični razgovori sa Sijem

On je dodao da će proces obnove Ukrajine nakon završetka sukoba trajati najmanje dvije decenije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Marko Rubio

Moskva

Kijev

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Предсједник САД-а Доналд Трамп и кинески предсједник Си Ђинпинг у Храму неба у четвртак, 14. маја 2026. године, у Пекингу.

Svijet

Tramp: Odlični razgovori sa Sijem

1 h

0
Жртва тврди да ју је Епстин злостављао док је био у кућном притвору

Svijet

Žrtva tvrdi da ju je Epstin zlostavljao dok je bio u kućnom pritvoru

2 h

0
Оженио се у БиХ док је још увијек био у браку у Аустрији

Svijet

Oženio se u BiH dok je još uvijek bio u braku u Austriji

2 h

0
Доналд Трамп и Си Ђинпинг на црвеном тепиху у Пекингу.

Svijet

Svečani doček Trampa u Pekingu uz crveni tepih, gardu i počasnu salvu

2 h

0

  • Najnovije

09

49

Kapitalac težak 82 kilograma ulovljen kod Bara: Dušan se 18 minuta borio sa tunom

09

43

Pijan uletio na terasu kafića u Šipovu, ima povrijeđenih

09

36

Pala četvorka iz Prijedora: Presreli auto, pa pretukli putnike

09

34

Emiru Selimoviću 45 godina zatvora za ubistvo supruge i sina

09

31

Večeras drugo polufinale Evrovizije: Ovo su favoriti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner