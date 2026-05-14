Rubio: Nadamo se da će Moskva i Kijev uskoro nastaviti pregovore

Sjedinjene Države se nadaju da će Moskva i Kijev uskoro nastaviti pregovore o rješavanju sukoba u Ukrajini, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.
"Nadamo se da ćemo uskoro doći do momenta kada će se obje strane ponovo angažovati", rekao je Rubio za televiziju "Foks njuz".
On je naglasio da je Vašington spreman da nastavi da igra posredničku ulogu u okončanju sukoba u Ukrajini.
"Mislim da smo mi jedina zemlja na svijetu koja to može. Ako neko drugi želi da pokuša, neka to uradi, ali obje strane nam stalno govore da smo mi jedini koji to na kraju mogu", naveo je Rubio.
On je dodao da će proces obnove Ukrajine nakon završetka sukoba trajati najmanje dvije decenije.
