Jovana Pajić: Nikada se više neću udati

Jovana Pajić i Sale Tropiko razveli su se, ali su zbog svojih mezimica ostali u prijateljskim odnosima.

Pjevačica je nekoliko puta govorila o razvodu i teškom periodu koji je ostao iza nje, dok je Sale nedavno priznao da je spreman za novi brak.

"Nikada se više neću udati"

Za razliku od bivšeg supruga, Pajićeva ima drugačije mišljenje.

"Nemam te ambicije. Mislim da je to prevaziđeno u smislu da mi garantuje bilo kakvu dugovječnost. Mislim da dobar odnos sa nekim može da postoji i cijeli život, a da nije nužno vezan brakom. Ja imam dvije kćerke koje su porasle i koje su mi dovoljne u životu, nemam ambicije da dobijem još d‌jece. Definitivno se nikad više neću udati", govorila je pjevačica u emisiji "Ako progovorim".

"Nema pitanja gd‌je si bila…"

Pajićeva je otkrila da svoje prioritete.

" Meni je mir. Nema kad dođem kući pitanja gd‌je si bila, što si se tako obukla, šta si radila, što se družiš sa ovim… Jednostavno, na početku smo svi bajni i sjajni i želimo da zadivimo jedno drugo i zaljubimo se, pa je i ono što je najgore nama prelijepo", objasnila je ona.

"I njemu smrde čarape"

Jovana je progovorila i o potencijalnom novom partneru i otkrila šta je najveći problem u ljubavnim odnosima.

"I njemu smrde čarape i on će da dođe kući, ulubi kauč i mijenja kanale i neće imati razumijevanja. Dok kada se ne razvijaš u istom smjeru i nisi partner, ti si osuđen na razilaženje" govorila je Jovana u emisiji 'Ako progovorim', prenosi Kurir.