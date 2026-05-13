Poznat uzrok smrti Milana Radulovića Laće

Kako se saznaje nakon četiri godine od smrti Laće, takođe tekstopisca, on je umro od posljedica lijekova koje je koristio zbog bolova u leđima. Kako kaže dobro obaviješten izvor blizak porodici, Futa je ovu informaciju znao odmah, pa zato nije htio da se radi autopsija.

"Laća je dugo imao velike probleme s leđima. Nisam siguran da li je imao diskus-herniju ili nešto drugo, ali znam da je imao nesnosne bolove i da se stalno žalio na njih. Pio je razne lijekove kako bi se oslobodio bola, ali kao što to obično bude, svaki lijek d‌jeluje neko vrijeme, a onda organizam postane imun. Laća je posljednjih mjeseci koristio lijek Fentanil u obliku flastera koji mu je prepisao ljekar i koji se lijepi na leđa. Nisam siguran koji je lijek u pitanju, ali znam da je jak kao morfijum. U početku je to d‌jelovalo, znam da nije imao bolove i da mu je bilo konačno laknulo", priča izvor koji je upućen u detalje iz života pokojnog tekstopisca.

Kako navodi dalje, Radulović je znao da odsustvuje iz Srbije i da putuje, pa se ne bi vidio s njim skoro tri mjeseca.

"Dopisivali smo se desetak dana prije njegove smrti. Sve je bilo u redu. Pričao mi je o svojim planovima kad se vrati u Srbiju, uglavnom se to ticalo muzike. Meni je bilo čudno što se toliko dugo zadržao u Tel Avivu, pa sam ga to i pitao, a on mi je rekao da su mu se mnogo dopalo društvo i grad i da planira da se vrati tamo. Nije mi se žalio na bolove u leđima, mislio sam da je s tim flasterima uspio da se riješi tih problema", rekao je izvor.

Tek kad se desilo ono najgore, sagovornik je saznao kako je i zbog čega Laća skončao.

"Kad su ga pronašli na ulici i kada ga je odnijela Hitna pomoć, vid‌jeli su da na leđima ima tri zalijepljena flastera Fentanil, protiv bolova. Odmah su konstatovali da je to uzrok smrti, jer srce nije moglo da izdrži toliku dozu lijeka.Propisano je da jedan flaster može da se koristi u roku od 72 sata i nikako više od toga, a on je stavio tri od‌jednom, što je izazvalo srčani udar ili zastoj. Kad su ljekari to rekli Futi, on se složio s tim da nema potrebe da se radi obdukcija ako je već to uzrok smrti", piše Kurir.