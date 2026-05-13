Zaposleni u Meti protestuju zbog softvera za praćenje pokreta mišem

Zaposleni u kompaniji Meta organizovali su proteste u SAD zbog uvođenja softvera koji prati pokret mišem.

Prema navodima medija, u kancelarijama su se pojavili leci postavljeni u salama za sastanke, na automatima za prodaju i čak na dozatorima za toalet papir, kojima su zaposleni pozivani da potpišu onlajn peticiju protiv nadzora.

"Ne želiš da radiš u fabrici za izvlačenje podataka o zaposlenima?", navodi se na jednom od letaka.

Protesti dolaze svega ned‌jelju dana prije planiranog otpuštanja oko 10 odsto radne snage kompanije, što je dodatno pojačalo nezadovoljstvo među zaposlenima.

Dio radnika smatra da softver za praćenje pokreta mišem nije namijenjen samo analizi rada zaposlenih, već i prikupljanju podataka za razvoj AI sistema i botova koji bi ih jednog dana mogli zamijeniti.

Portparol Mete Endi Stoun ranije je naveo da kompaniji trebaju stvarni primjeri ljudskog korištenja računara kako bi razvijala AI agente za svakodnevne zadatke.

"Našim modelima su potrebni primjeri pokreta mišem, klikova i navigacije kroz menije", saopštila je kompanija.

Nezadovoljstvo zaposlenih traje već mjesecima, a dio radnika počeo je i sindikalno organizovanje. U Velikoj Britaniji zaposleni sarađuju sa sindikatom tehnoloških radnika UTAW, koji je podržao kampanju protiv otpuštanja i nadzora zaposlenih.

Predstavnica sindikata Eleanor Pejn optužila je upravu Mete da zaposleni „plaćaju cijenu skupih i nepromišljenih AI strategija“.

"Dok direktori jure za spekulativnim AI projektima, radnici se suočavaju sa otkazima, nadzorom i pritiskom da obučavaju sisteme koji bi trebalo da ih zamijene", rekla je Pejn, piše Kurir.