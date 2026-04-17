Gugl ubacuje vještačku inteligenciju u sve aplikacije: Evo kako da to spriječite

Autor:ATV
Komentari:0
Gugl sve više ugrađuje Gemini funkcije u svoje servise poput Gmaila i Gugl Vorkspejs alata kako bi poboljšao produktivnost i automatizaciju.
Ove opcije su dio šire strategije unapređenja digitalnih alata i često dolaze kao sastavni dio korisničkog iskustva, bez posebnog uključivanja.
Iako nekim korisnicima ove AI funkcije olakšavaju rad i štede vreme, drugi ih doživljavaju kao smetnju jer se aktiviraju automatski i nisu uvijek potrebne u svakodnevnim zadacima. Zbog toga raste interesovanje za mogućnosti njihovog isključivanja ili prilagođavanja.
Isključivanje pametnih funkcija u Mejlu počinje kroz podešavanja naloga, koja su dostupna u veb verziji Mejla. Ove opcije su povezane sa više Gugl servisa, uključujući Čet i Mit, pa se promijene primjenjuju šire na Gugl Vorkspejs okruženje.
U okviru podešavanja treba pronaći dio sa opštim ili "pametnim" funkcijama i isključiti ih. Time se smanjuje ili potpuno uklanja prikaz automatizovanih prijedloga, poput brzih odgovora, predikcije teksta i sličnih AI sugestija koje se koriste tokom rada u Gmail-u.
Podešavanja u okviru Gugl Vorkspejs sistema obuhvataju širi nivo kontrole u odnosu na pojedinačne aplikacije. Ona utiču na više Gugl servisa istovremeno i nisu vezana samo za Mejl ili jednu aplikaciju.
U ovom delu moguće je isključiti određene pametne funkcije koje rade kroz više gugl proizvoda. Ipak, time se ne uklanjaju sve AI integracije, jer neke opcije u alatima kao što su Dokumenti i Tabele i dalje ostaju aktivne. Zbog toga iskustvo korišćenja može varirati od aplikacije do aplikacije, bez potpunog ujednačavanja.
Isključivanje pametnih funkcija ne utiče samo na AI alate, već i na deo standardnih pogodnosti koje su ranije bile dio Mejl i sličnih Gugl servisa. To može uključivati automatske ispravke teksta, predloge i određene oblike organizacije sadržaja.
Korisnici nakon promene mogu primetiti razlike u svakodnevnom radu, posebno u načinu na koji se poruke prikazuju i sortiraju. Pošto pojedini sistemi za organizaciju prijemnog sandučeta koriste ove opcije, njihovo isključivanje može dovesti do promenjenog, a ponekad i jednostavnijeg korisničkog iskustva.
Kod poslovnih naloga situacija je složenija, jer određeni Gemini elementi ostaju aktivni čak i nakon promjene ličnih podešavanja. Neke funkcije su ugrađene direktno u Gugl Vorkspejs aplikacije i njihovo isključivanje zavisi od pravila koje postavlja organizacija.
Potpunu kontrolu nad ovim opcijama najčešće imaju administratori sistema. Zbog toga korisnici u okviru firmi često ne mogu sami da uklone sve AI funkcije iz Gugl alata, jer konačne odluke o ograničenjima donose administrativna podešavanja na nivou organizacije.
(informer)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
1 mj0
Svijet
1 mj0
Svijet
2 mj0
Nauka i tehnologija
2 mj0
Nauka i tehnologija
2 h0
Nauka i tehnologija
9 h0
Nauka i tehnologija
1 d0
Nauka i tehnologija
1 d0
Najnovije
Najčitanije
18
02
17
22
17
11
16
54
16
46
Trenutno na programu