Gugl ubacuje vještačku inteligenciju u sve aplikacije: Evo kako da to spriječite

17.04.2026 16:46

Gugl sve više ugrađuje Gemini funkcije u svoje servise poput Gmaila i Gugl Vorkspejs alata kako bi poboljšao produktivnost i automatizaciju.

Ove opcije su dio šire strategije unapređenja digitalnih alata i često dolaze kao sastavni dio korisničkog iskustva, bez posebnog uključivanja.

Iako nekim korisnicima ove AI funkcije olakšavaju rad i štede vreme, drugi ih doživljavaju kao smetnju jer se aktiviraju automatski i nisu uvijek potrebne u svakodnevnim zadacima. Zbog toga raste interesovanje za mogućnosti njihovog isključivanja ili prilagođavanja.

Isključivanje pametnih funkcija u Mejlu

Isključivanje pametnih funkcija u Mejlu počinje kroz podešavanja naloga, koja su dostupna u veb verziji Mejla. Ove opcije su povezane sa više Gugl servisa, uključujući Čet i Mit, pa se promijene primjenjuju šire na Gugl Vorkspejs okruženje.

Nauka i tehnologija

Od sada možete promijeniti korisničko ime mejla!

U okviru podešavanja treba pronaći dio sa opštim ili "pametnim" funkcijama i isključiti ih. Time se smanjuje ili potpuno uklanja prikaz automatizovanih prijedloga, poput brzih odgovora, predikcije teksta i sličnih AI sugestija koje se koriste tokom rada u Gmail-u.

Podešavanja unutar Gugl Vorkspejsa

Podešavanja u okviru Gugl Vorkspejs sistema obuhvataju širi nivo kontrole u odnosu na pojedinačne aplikacije. Ona utiču na više Gugl servisa istovremeno i nisu vezana samo za Mejl ili jednu aplikaciju.

U ovom delu moguće je isključiti određene pametne funkcije koje rade kroz više gugl proizvoda. Ipak, time se ne uklanjaju sve AI integracije, jer neke opcije u alatima kao što su Dokumenti i Tabele i dalje ostaju aktivne. Zbog toga iskustvo korišćenja može varirati od aplikacije do aplikacije, bez potpunog ujednačavanja.

Posljedice isključivanja pametnih opcija

Isključivanje pametnih funkcija ne utiče samo na AI alate, već i na deo standardnih pogodnosti koje su ranije bile dio Mejl i sličnih Gugl servisa. To može uključivati automatske ispravke teksta, predloge i određene oblike organizacije sadržaja.

Посао

Ekonomija

Poznata firma otpustila 348 radnika: Poslali im mejl sa otkazom usred smjene

Korisnici nakon promene mogu primetiti razlike u svakodnevnom radu, posebno u načinu na koji se poruke prikazuju i sortiraju. Pošto pojedini sistemi za organizaciju prijemnog sandučeta koriste ove opcije, njihovo isključivanje može dovesti do promenjenog, a ponekad i jednostavnijeg korisničkog iskustva.

Ograničenja u poslovnim nalozima

Kod poslovnih naloga situacija je složenija, jer određeni Gemini elementi ostaju aktivni čak i nakon promjene ličnih podešavanja. Neke funkcije su ugrađene direktno u Gugl Vorkspejs aplikacije i njihovo isključivanje zavisi od pravila koje postavlja organizacija.

Potpunu kontrolu nad ovim opcijama najčešće imaju administratori sistema. Zbog toga korisnici u okviru firmi često ne mogu sami da uklone sve AI funkcije iz Gugl alata, jer konačne odluke o ograničenjima donose administrativna podešavanja na nivou organizacije.

Pročitajte više

računar, haker, tehnologija

Region

Sajber napad na albanski parlament, hakeri tvrde da imaju sve mejlove poslanika

1 mj

0
Џефри Епстин и бивши принц Ендру

Svijet

Novi detalji mejlova Endrua i Džefrija Epstina: "Ako budeš u Parizu doći ću da proslavimo..."

1 mj

0
Бил Гејтс жали због дружења са Епстајном: Џефри је написао мејл сам себи

Svijet

Bil Gejts žali zbog druženja sa Epstajnom: Džefri je napisao mejl sam sebi

2 mj

0
Не отварајте лажне мејлове! Преваранти краду податке корисника

Nauka i tehnologija

Ne otvarajte lažne mejlove! Prevaranti kradu podatke korisnika

2 mj

0

Više iz rubrike

Црна рупа

Nauka i tehnologija

Smrtonosni "ples" crnih rupa pred očima astronoma: Moguć sudar koji bi uzdrmao univerzum

2 h

0
Мушкарац јаше камилу док пролази поред пирамида.

Nauka i tehnologija

Otkriveno "tajno oružje" starih Egipćana: Evo kako su građene piramide

9 h

0
Фотографија са друге стране Мјесеца.

Nauka i tehnologija

Na Mjesecu otkrivena rijetka pojava

1 d

0
Вакцина

Nauka i tehnologija

Rusija najavljuje vakcinu protiv alergije na polen breze

1 d

0

