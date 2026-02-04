Logo
Large banner

Bil Gejts žali zbog druženja sa Epstajnom: Džefri je napisao mejl sam sebi

04.02.2026

16:01

Komentari:

0
Бил Гејтс жали због дружења са Епстајном: Џефри је написао мејл сам себи
Foto: Tanjug/AP

Američki milijarder Bil Gejts izjavio je danas da je bilo "glupo" provoditi vrijeme sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom, da žali što ga je uopšte poznavao i odbacio kao "lažan" imejl iz nedavno objavljenih dokumenata, dodajući da ga je poznavao samo u kontekstu humanitarnog rada, bez sastajanja sa Epstajnovim žrtvama.

Izgleda da je Džefri napisao imejl samom sebi. Taj imejl nikada nije poslat, imejl je bio lažan. Tako da ne znam šta je tada mislio – rekao je Gejts u intervjuu za australijsku televiziju 9 Njuz, dodajući da je svaki minut proveden s njim greška.

Gejts je istakao da je istina da je prisustvovao samo večerama, da nikada nije bio na Epstajnovom ostrvu i da se nije sastajao sa ženama uključenim u skandal.

"Iako je vrijeme provedeno s njim bila greška, to nije imalo veze sa takvim ponašanjem", rekao je Gejts.

On je dodao da je Epstajna upoznao 2011. godine u kontekstu njegovog filantropskog rada i prikupljanja donacija za globalno zdravstvo kroz Gejts fondaciju.

"Bio sam jedan od mnogih koji žale što su ga ikada upoznali", naveo je Gejts.

Kontroverzni mejl datira iz jula 2013. godine, u kojem se Epstajn obraća milijarderu s “dragi Bile” i pominje Gejtsovu “polnu bolest“, a takođe je tvrdio da je Gejts od njega tražio “antibiotike koje bi mogao tajno da da Melindi”, misleći na bivšu suprugu Melindu Frenč Gejts.

Portparol Gejtsa ranije je izjavio da su navodi “apsolutno apsurdni i potpuno lažni” i da dokumenta zapravo pokazuju frustraciju Epstajna jer nije imao kontinuiran odnos sa Gejtsom i “koliko je daleko bio spreman da ide da bi ga kompromitovao”.

Podijeli:

Tagovi:

Bil Gejts

Džefri Epstajn

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Опасна појава стиже на Балкан: Издато упозорење, страшније је него што мислите

Region

Opasna pojava stiže na Balkan: Izdato upozorenje, strašnije je nego što mislite

3 h

0
Учитељица (61) објављивала слике на сајтовима за одрасле: Провалила је колегиница, услиједио хаос у школи

Ljubav i seks

Učiteljica (61) objavljivala slike na sajtovima za odrasle: Provalila je koleginica, uslijedio haos u školi

3 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Samo Britanci mogu biti toliko cinični da podržavaju put drugih ka odredištu koje su oni napustili

4 h

1
Састанак Пуховца и Рачића

Ekonomija

Razmatra se kontrola rasta cijena u Srpskoj

4 h

0

Više iz rubrike

Језива исповијест човјека који је једва преживио напад морског пса: "Видјела се кост"

Svijet

Jeziva ispovijest čovjeka koji je jedva preživio napad morskog psa: "Vidjela se kost"

5 h

0
Забио сестри нож у леђа, па је оставио испред болнице

Svijet

Zabio sestri nož u leđa, pa je ostavio ispred bolnice

5 h

0
Америка вратила Венецуели пола милијарде

Svijet

Amerika vratila Venecueli pola milijarde

6 h

0
Москва о понављању избора у Српској: Запад опет покушава да је дестабилизује

Svijet

Moskva o ponavljanju izbora u Srpskoj: Zapad opet pokušava da je destabilizuje

6 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

48

Put do škole biće sada i udobniji i lakši: Novi kombi za đake u Berkovićima

19

39

Nadležni uvjeravaju: Postignut dogovor i određena dinamika rješavanja problema RiTE Ugljevik

19

30

Srpska brani svoju imovinu: "Istorija se neće brisati gumicom"

19

20

Građani Srpske opet će na birališta: Kampanje nema, a teško da može biti i drugog rezultata

19

18

Zeljković u Vašingtonu sa Holmsom i Volsom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner