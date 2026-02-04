Bil Gejts žali zbog druženja sa Epstajnom: Džefri je napisao mejl sam sebi

Američki milijarder Bil Gejts izjavio je danas da je bilo "glupo" provoditi vrijeme sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom, da žali što ga je uopšte poznavao i odbacio kao "lažan" imejl iz nedavno objavljenih dokumenata, dodajući da ga je poznavao samo u kontekstu humanitarnog rada, bez sastajanja sa Epstajnovim žrtvama.

Izgleda da je Džefri napisao imejl samom sebi. Taj imejl nikada nije poslat, imejl je bio lažan. Tako da ne znam šta je tada mislio – rekao je Gejts u intervjuu za australijsku televiziju 9 Njuz, dodajući da je svaki minut proveden s njim greška.

Gejts je istakao da je istina da je prisustvovao samo večerama, da nikada nije bio na Epstajnovom ostrvu i da se nije sastajao sa ženama uključenim u skandal.

"Iako je vrijeme provedeno s njim bila greška, to nije imalo veze sa takvim ponašanjem", rekao je Gejts.

On je dodao da je Epstajna upoznao 2011. godine u kontekstu njegovog filantropskog rada i prikupljanja donacija za globalno zdravstvo kroz Gejts fondaciju.

"Bio sam jedan od mnogih koji žale što su ga ikada upoznali", naveo je Gejts.

Kontroverzni mejl datira iz jula 2013. godine, u kojem se Epstajn obraća milijarderu s “dragi Bile” i pominje Gejtsovu “polnu bolest“, a takođe je tvrdio da je Gejts od njega tražio “antibiotike koje bi mogao tajno da da Melindi”, misleći na bivšu suprugu Melindu Frenč Gejts.

Portparol Gejtsa ranije je izjavio da su navodi “apsolutno apsurdni i potpuno lažni” i da dokumenta zapravo pokazuju frustraciju Epstajna jer nije imao kontinuiran odnos sa Gejtsom i “koliko je daleko bio spreman da ide da bi ga kompromitovao”.