Učiteljica (61) objavljivala slike na sajtovima za odrasle: Provalila je koleginica, uslijedio haos u školi

Lindi Korston (61), učiteljica u osnovnoj školi, koja se na porno sajtovima predstavljala se kao "baka učiteljica" suspendovana je sa nastave.

Lindi je takođe kreirala OnlyFans nalog, koji je sadržao golotinju, a koji su pronašle njene kolege u školi u Saseksu. Koristila je opis „baka učiteljica“ da bi napravila seksualno eksplicitne video zapise za porno sajtove sa platnim dostupom, saopštio je sud.

Koleginica vidjela obavještenje sa Onlifens na njenom telefonu

Učiteljici je sada zabranjeno da predaje na neodređeno vreme nakon saslušanja Agencije za regulaciju nastave.

Od novembra 2022. Korston je radila u osnovnoj školi na kratkoročnoj osnovi.

Lindi Korston

U septembru 2024. godine izražena je zabrinutost da je možda imala Onlifans nalog nakon što je koleginica vidjela puš obavještenje sa tog sajta na njenom telefonu.

Korston je priznala da posjeduje nalog, ali je jasno stavila do znanja da on ne sadrži seksualne radnje i da nije na njeno lično ime.

Rečeno joj je da zatvori nalog, što je ona i učinila.

Identifikovana na porno sajtu, postoji i snimak

Ali u januaru 2025. godine, organizaciji Engage Education je rečeno da je identifikovana na pornografskoj veb stranici gdje se upušta u seksualne aktivnosti.

Pokrenuta je istraga i pronađen je eksplicitni snimak koji prikazuje njen seksualni odnos.

Na saslušanju je rečeno da je pristala na produkciju snimka i da je dobrovoljno učestvovala u njemu.

Korston je tvrdila da nije bila svesna da će snimak biti široko dostupan jer je mislila da će biti iza platnog pristupa.

Kasnije je priznala da je njeno profesionalno ponašanje bilo „neprihvatljivo“ i da bi moglo dovesti profesiju u „loš ugled“, rečeno je veću.

U svojoj presudi, dodali su: „Iako se ponašanje odvijalo van obrazovnog okruženja, ovo je bilo ponašanje koje je povezano sa načinom na koji je obavljala svoju nastavničku ulogu i potencijalno je moglo dovesti do toga da učenici budu izloženi ili pod uticajem ponašanja na štetan način.“

Korston bi mogla ponovo da se prijavi za posao nastavnika za dve godine.

(San)