U Srpskoj rođena 21 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 21 beba, od kojih 10 djevojčica i 11 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - osam, zatim u Bijeljini četiri, Prijedoru, Foči i Doboju po dvije, Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu po jedna beba.

Auto-moto Ako oštetite auto na lošem asfaltu, samo jedan papir vas dijeli od isplate štete

U Banjaluci su rođene tri djevojčice i pet dječaka, u Bijeljini tri djevojčice i jedan dječak, u Prijedoru djevojčica i dječak, Doboju i Foči po dva dječaka, Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu po jedna djevojčica.

Porođaja nije bilo u protekla 24 časa u porodilištima u Zvorniku i Trebinju.