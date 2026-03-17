U Srpskoj rođena 21 beba

Autor:ATV
17.03.2026
07:49
Komentari:0
U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 21 beba, od kojih 10 djevojčica i 11 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Najviše beba rođeno je u Banjaluci - osam, zatim u Bijeljini četiri, Prijedoru, Foči i Doboju po dvije, Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu po jedna beba.
U Banjaluci su rođene tri djevojčice i pet dječaka, u Bijeljini tri djevojčice i jedan dječak, u Prijedoru djevojčica i dječak, Doboju i Foči po dva dječaka, Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu po jedna djevojčica.
Porođaja nije bilo u protekla 24 časa u porodilištima u Zvorniku i Trebinju.
