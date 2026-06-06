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Na parkingu u Austriji pretučen muškarac iz BiH: Zadobio teške povrede

Autor:

ATV
06.06.2026 21:44

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Комби аустријске полиције.
Foto: Pexels

Na parkingu supermarketa u Inzbruku, glavnom gradu Tirola, izbila je žestoka svađa koja je eskalirala do te mjere da je 74-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine teže povrijeđen.

Zahvaljujući izjavama svjedoka, osumnjičeni je identifikovan. Incident se dogodio prije dva dana, oko 13 časova.

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Fizički obračun dogodio se na parkingu kod prodavnice prehrambenih proizvoda u okrugu Heting, tokom kojeg je povrijeđen 74-godišnji muškarac. Identitet nasilnika je prvobitno bio nepoznat, ali je ubrzo otkriven.

Policija je potom uputila apel za svjedoke događaja.

Osumnjičeni je identifikovan na osnovu izjava svjedoka i fotografije. "Riječ je o 48-godišnjem mještaninu koji je identifikovan kao osumnjičeni", saopštila je policija juče, prenose Nezavisne.

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Nakon završetka istrage, izvještaj će biti proslijeđen Kancelariji javnog tužioca u Inzbruku.

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Tagovi :

Austrija

Parking

Policija

pretučen muškarac

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