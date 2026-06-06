UZNEMIRUJUĆI SNIMCI Držao kćerku (3) na prozoru i prijetio da će je baciti, policija morala pucati

Jezive scene snimljene su u turskoj prestonici Ankari! Otac M.D. je, nakon svađe sa suprugom, zgrabio svoju trogodišnju ćerku koju je držao kao taoca pod prijetnjom nožem na prozoru stana i prijetio da će je baciti! Pripadnici specijalne jedinice policije neutralisali su osumnjičenog pucajući u njega.

U okrugu Etimesgut u Ankari došlo je do talačke krize, javlja Haberler. Incident se dogodio u jednoj stambenoj zgradi u naselju Pijade.

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Muškarac identifikovan kao M.D. nakon svađe sa suprugom uzeo je svoju trogodišnju ćerku za taoca pod prijetnjom nožem. Nakon prijave građana koji su vidjeli da osumnjičeni drži djevojčicu za odjeću i spušta je kroz prozor, na lice mjesta upućene su policijske, vatrogasne i medicinske ekipe.

Policijski specijalci bili prinuđeni da pucaju

Ekipe koje su obezbjeđivale područje pokušavale su da ubijede M.D. da se preda, ali u tome nisu uspjele. Zbog toga su intervenisali pripadnici specijalne policije, koji su pucali u M.D. i neutralisali ga.

U saopštenju Policijske uprave Ankare povodom incidenta navodi se:

"Pošto se lice, uprkos pokušajima da bude ubijeđeno da se preda, nije predalo i nastavilo je sa postupcima koji su ugrožavali život djeteta, izvršena je intervencija. Kao rezultat sprovedene intervencije, dijete je spaseno, dok je lice neutralisano sa povredama. Tokom intervencije povređen je i naš službeni policijski pas, čije liječenje je u toku. Sudski postupak u vezi sa ovim događajem nastavlja se sa dužnom pažnjom", saopštila je policija.

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Na društvenim mrežama pojavili su se snimci ovog stravičnog događaja.

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