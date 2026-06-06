RiTe Gacko: Povrijeđeni radnik helikopterom prevezen na u UKC

Mladić koji je teško povrijeđen u Rudniku i Termoelektrani Gacko iz Bolnice Trebinje prebačen je na dalje liječenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, potvrđeno je za ATV iz Bolnice Trebinje.

Prema nezvaničnim informacijama, mladić je pao sa velike visine tokom rada u RiTE Gacko.

“Pacijent je primljen u Bolnicu Trebinje. Nije životno ugrožen, ali su povrede ozbiljne. Jedna operacija je urađena u Bolnici Trebinje, nakon čega je helikopterom MUP-a Republike Srpske prebačen na dalje liječenje u UKC Republike Srpske”, rekla je za ATV Tanja Novarlić, načelnica Odjeljenja intenzivne njege Bolnice Trebinje.

Iz Doma zdravlja u Gacku potvrdili su za ATV da je mladić zadobio teške tjelesne povrede, uključujući otvoreni prelom zgloba koljena, multifragmentarnu frakturu butne kosti druge noge, prelom skočnog zgloba.

ATV nezvanično saznaje da je mladić nije iz Gacka.