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Stevandić sa srpskim patrijarhom i igumanom manastira Vatoped

Autor:

ATV
06.06.2026 15:31

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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић Београду са Његовом светошћу патријархом српским Порфиријем и игуманом манастира Ватопед архимандритом Јефремом.
Foto: Printscreen/X/nenad_stevandic

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić danas je u Beogradu razgovarao sa Njegovom svetošću patrijarhom srpskim Porfirijem i igumanom manastira Vatoped arhimandritom Jefremom.

Stevandić je danas prisustvovao ispraćaju Pojasa Majke Božije kojem se, prema riječima igumana svetogorskog manastira, poklonilo više od milion ljudi.

"Hram Svetog Save i naš narod su planetarni svjetionik dobra. Slava Bogu", naveo je Stevandić na Iksu.

Iz Hrama na Vračaru danas je ispraćen Pojas Majke Božije koji je u srpskoj prijestonici boravio od Spasovdana i kojem su se rijeke ljudi poklonile kako bi tražile blagoslov Presvete Bogorodice.

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Tagovi :

Nenad Stevandić

Pojas Presvete Bogorodice

Beograd

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