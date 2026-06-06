Stevandić sa srpskim patrijarhom i igumanom manastira Vatoped

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić danas je u Beogradu razgovarao sa Njegovom svetošću patrijarhom srpskim Porfirijem i igumanom manastira Vatoped arhimandritom Jefremom.

Stevandić je danas prisustvovao ispraćaju Pojasa Majke Božije kojem se, prema riječima igumana svetogorskog manastira, poklonilo više od milion ljudi.

Po ispraćaju pojasa presvete bogorodice, kome se zvanično poklonilo preko milion vjernika, razgovarao sam sa njegovom svetosti patrijarhom srpskim Porfirijem i igumanom manastira Vatoped arhimandritom Jefremom.Hram Sv.Save i naša narod su

planetarni svjetionik dobra.

Slava bogu. pic.twitter.com/x5kY98mHmn — Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) June 6, 2026

"Hram Svetog Save i naš narod su planetarni svjetionik dobra. Slava Bogu", naveo je Stevandić na Iksu.

Iz Hrama na Vračaru danas je ispraćen Pojas Majke Božije koji je u srpskoj prijestonici boravio od Spasovdana i kojem su se rijeke ljudi poklonile kako bi tražile blagoslov Presvete Bogorodice.