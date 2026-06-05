Dodik: EU blefira, želi naše mladiće u njihovim oružanim formacijama

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da ne vjeruje u koncept EU, niti da je on dobar za Srbe, Srbiju i Republiku Srpsku.

"U uslovima kad još nije riješen koncept BiH, vi nam nudite neku vrstu priče da bi nas sutra natjerali kroz EU izgubimo autonomiju. Mi to nećemo", rekao je Dodik medijima iz Republike Srpske u Sankt Peterburgu.

Govoreći o porukama sa Samita EU-Zapadni Balkan održanog u Tivtu, Dodik je rekao da EU laže i da im ništa ne vjeruje.

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On je dodao da se EU militarizuje, da hoće da napravi svoje međunarodne snage, da planira da uđe u ratni sukob sa Rusijom do 2030. godine i da joj zato u organizacionoj strukturi treba Balkan i njeni ratnici, a ne Balkan kao neki prostor.

"Vjerujem da se radi o podvali, blefu u koji pokušavaju da nas zarobe, uvuku, da bi sutra kroz zajedničke bezbjednosne i spoljne politike natjerali naše mladiće da budu u njihovim oružanim formacijama i ratovali sa Rusijom, možda i s Amerikom, Kinom. Mi to nećemo. Mi ćemo ostati neutralni u svemu tome", rekao je Dodik.

Povodom istupanja bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića na samitu u Tivtu, Dodik je rekao da je najozbiljnije rušenje BiH ako jedan muslimanski član Predsjedništva ode i govori u svoje ime i to lažno predstavlja kao stav BiH, prenosi "Srna".

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"Takva BiH ne može da egzistira", rekao je Dodik.

On je ponovio da mu je drago što je došlo do konfrontacije zapadnih elita po pitanju međunarodnog intervencionizma u BiH.

"Francuska predlaže kandidata za visokog predstavnika u BiH koji je promuslimanski orijentisan. Je li oni stvarno misle da smo mi toliko blesavi da prihvatimo nekoga koji je dokazani lobista za muslimane?", upitao je Dodik.

Ukazao je da je nova politička elita u Americi odlučna da riješi problem intervencionizma, na šta ukazuju i njihove tvrdnje da ne žele da upravljaju tuđim državama i da grade tuđe nacije.

On je napomenuo da Bošnjaci misle da BiH može da egzistira samo ako je 100 odsto njihova uzurpacija i ne žele da se bave strahovima Hrvata, koji ne žele da budu preglasani, ni Srba koji ne žele da izgube ono što im je dao Ustav.

"BiH nije stvorena da preživi nego da se pati. Problem je u tome što jednog dana treba izaći iz te patnje. Oni su debeli saučesnici u tome što se dešava u BiH da bi i u protekla dva dana doživjeli potpuni fijasko", rekao je Dodik.

On je naglasio da ne postoji nijedno pitanje koje je strani intervencionizam "riješio", a da je bilo na korist Republike Srpske.

"Ako se pitanje imovine ne riješi u ovom vremenu, mislim da ćemo mi morati da vodimo neki oblik oslobodilačke borbe, ona može biti politička od stranog intervencionizma", istakao je Dodik.