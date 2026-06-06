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Три особе погинуле приликом експлозије гаса у згради: Трагедија у Италији

Аутор:

АТВ
06.06.2026 18:35

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Три лица су погинула, а два су повријеђена у урушавању двоспратне зграде у мјесту Порто Сант Елпидио у близини италијанског града Анкона.

Претпоставља се да је урушавање изазвала експлозија узрокована цурењем гаса на другом спрату.

Дејан Петровић

Сцена

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У несрећи су погинули 47-годишњи Ђузепе Пјерони, који је пронађен мртав на лицу мјеста, 89-годишња Еторине Пакапело, чије је тијело пронађено након вишесатне потраге, те њен 60-годишњи син Романо Черкети, који је преминуо у болници у Анкони.

У експлозији су повријеђени родитељи страдалог Ђузепеа Пјеронија, који су пребачени у болницу у Анкони.

(СРНА)

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Тагови :

Италија

пожар

погинули

Експлозија

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