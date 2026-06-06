Три особе погинуле приликом експлозије гаса у згради: Трагедија у Италији

Аутор:АТВ
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Три лица су погинула, а два су повријеђена у урушавању двоспратне зграде у мјесту Порто Сант Елпидио у близини италијанског града Анкона.
Претпоставља се да је урушавање изазвала експлозија узрокована цурењем гаса на другом спрату.
Сцена
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У несрећи су погинули 47-годишњи Ђузепе Пјерони, који је пронађен мртав на лицу мјеста, 89-годишња Еторине Пакапело, чије је тијело пронађено након вишесатне потраге, те њен 60-годишњи син Романо Черкети, који је преминуо у болници у Анкони.
У експлозији су повријеђени родитељи страдалог Ђузепеа Пјеронија, који су пребачени у болницу у Анкони.
(СРНА)
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