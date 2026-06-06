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Sanitetsko vozilo pregazilo ženu: Tragedija u Čačku

Autor:

ATV
06.06.2026 19:53

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Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Starija žena poginula je danas kod Čačka kada je udarilo sanitetsko vozilo dok je prelazila obilaznicu van pješačkog prelaza.

Očevici su ispričali da je ženu udarilo sanitetsko vozilo na kojem su bila uključena rotaciona svjetla i zvučni signal, prenosi Tanjug.

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Prema prvim informacijama, u sanitetskom vozilu nalazio se pacijent koji je drugim vozilom nastavio put.

Mjesto nezgode nalazi se na svega nekoliko desetina metara od raskrsnice sa semaforima i pješačkim prelazima.

(SRNA)

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Čačak

Hitna pomoć

poginula žena

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