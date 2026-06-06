Oglasila se policija o nesreći u RiTE Gacko u kojoj je povrijeđen radnik

Autor:ATV
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Mladić (20) iz Brčkog teško je povrijeđen danas u Rudniku i Termoelektrani Gacko, potvrđeno je za ATV iz Policijske uprave Trebinje.
Kako ATV nezvanično saznaje, mladić je pao sa skele tokom radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje uglja.
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Podsjetimo, kako je ATV ranije pisao, on je prebačen na dalje liječenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.
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