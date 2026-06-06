Oglasila se policija o nesreći u RiTE Gacko u kojoj je povrijeđen radnik

Foto: ATV

Mladić (20) iz Brčkog teško je povrijeđen danas u Rudniku i Termoelektrani Gacko, potvrđeno je za ATV iz Policijske uprave Trebinje.

Kako ATV nezvanično saznaje, mladić je pao sa skele tokom radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje uglja. Republika Srpska RiTe Gacko: Povrijeđeni radnik helikopterom prevezen na u UKC Podsjetimo, kako je ATV ranije pisao, on je prebačen na dalje liječenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

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