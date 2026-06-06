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Oglasila se policija o nesreći u RiTE Gacko u kojoj je povrijeđen radnik

Autor:

ATV
06.06.2026 19:58

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Foto: ATV

Mladić (20) iz Brčkog teško je povrijeđen danas u Rudniku i Termoelektrani Gacko, potvrđeno je za ATV iz Policijske uprave Trebinje.

Kako ATV nezvanično saznaje, mladić je pao sa skele tokom radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje uglja.

УКЦ РС

Republika Srpska

RiTe Gacko: Povrijeđeni radnik helikopterom prevezen na u UKC

Podsjetimo, kako je ATV ranije pisao, on je prebačen na dalje liječenje u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci.

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Tagovi :

RiTE Gacko

povrijeđeni

Povrijeđen radnik

UKC Republike Srpske

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